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"Не обманывайтесь": в Британии предупредили о катастрофе на Украине - РИА Новости, 29.03.2025
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06:04 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/konflikt-2008076728.html
"Не обманывайтесь": в Британии предупредили о катастрофе на Украине
"Не обманывайтесь": в Британии предупредили о катастрофе на Украине - РИА Новости, 29.03.2025
"Не обманывайтесь": в Британии предупредили о катастрофе на Украине
Несмотря на намерение сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа, европейские лидеры не в состоянии предложить альтернативный план урегулирования... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:04:00+03:00
2025-03-29T06:04:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Несмотря на намерение сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа, европейские лидеры не в состоянии предложить альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, пишет британская газета The Telegraph."Если бы у европейцев был альтернативный план, который они могли бы предложить, то, возможно, все это имело бы смысл. Но это не так. Вместо этого они придерживаются расплывчатых, совершенно общих тезисов о поддержке Украины", — говорится в публикации.Автор материала поясняет, что требования Владимира Зеленского о "справедливом мире" полностью нереалистичны. При этом не стоит рассчитывать, что Европа и США разделяют единое виденье происходящего на Украине."На первый взгляд может показаться, что США и Европа едины в вопросе Украины. Но не обманывайтесь: первые готовы выйти за рамки того, что потерпит второй. И последний теперь рискует стать помехой", — констатирует газета.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Как сообщила газета Wall Street Journal, Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008067692.html
https://ria.ru/20250328/sammit-2007873891.html
https://ria.ru/20250323/starmer-2006753056.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО
"Не обманывайтесь": в Британии предупредили о катастрофе на Украине

Telegraph: у Европы нет альтернативного плана решения украинского конфликта

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Несмотря на намерение сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа, европейские лидеры не в состоянии предложить альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, пишет британская газета The Telegraph.
"Если бы у европейцев был альтернативный план, который они могли бы предложить, то, возможно, все это имело бы смысл. Но это не так. Вместо этого они придерживаются расплывчатых, совершенно общих тезисов о поддержке Украины", — говорится в публикации.
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Автор материала поясняет, что требования Владимира Зеленского о "справедливом мире" полностью нереалистичны. При этом не стоит рассчитывать, что Европа и США разделяют единое виденье происходящего на Украине.
«
"На первый взгляд может показаться, что США и Европа едины в вопросе Украины. Но не обманывайтесь: первые готовы выйти за рамки того, что потерпит второй. И последний теперь рискует стать помехой", — констатирует газета.
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Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Как сообщила газета Wall Street Journal, Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
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