https://ria.ru/20250329/konferentsija-2008175736.html

В Риме прошла конференция ассоциаций дружбы "Россия-Италия"

В Риме прошла конференция ассоциаций дружбы "Россия-Италия" - РИА Новости, 29.03.2025

В Риме прошла конференция ассоциаций дружбы "Россия-Италия"

Конференция ассоциаций дружбы "Россия-Италия" прошла в субботу на площадке Русского дома в Риме, участие в мероприятии приняли российские дипломаты, итальянские РИА Новости, 29.03.2025

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2025-03-29T20:52:00+03:00

2025-03-29T20:52:00+03:00

россия

италия

алексей парамонов

рим

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РИМ, 29 мар - РИА Новости. Конференция ассоциаций дружбы "Россия-Италия" прошла в субботу на площадке Русского дома в Риме, участие в мероприятии приняли российские дипломаты, итальянские эксперты и представители ассоциаций российских соотечественников на Апеннинах, передает корреспондент РИА Новости. "Ваша деятельность оказала большую помощь, став рукой, протянутой к России, будучи направленной на сохранение исторической связи между двумя странами и двумя народами", - заявил участникам конференции посол России в Италии Алексей Парамонов. По словам дипломата, благодаря усилиям многочисленных ассоциаций, работающих на Апеннинах, мнение итальянского гражданского общества заметно отличается от заявлений представителей итальянской правящей верхушки, "несмотря на вал промывающей мозги пропаганды" "Ваша деятельность вместе с работой ассоциаций российских соотечественников, посольства, консульств и Русского дома создает ту критическую массу здравого смысла, которая зачастую способна замедлить или повернуть вспять бешено вращающийся маховик антироссийской пропаганды в Италии, к сожалению, подпитывающий своими ложными нарративами итальянский официоз", - добавил Парамонов. Программа конференция состояла из трех сессий, посвященных анализу и перспективам двусторонних отношений, культурной дипломатии и борьбе с попытками фальсификации истории и Победы в Великой Отечественной войне. Директор Русского дома Дария Пушкова напомнила, что конференция обществ дружбы также приурочена к "столетию общественной дипломатии в связи с созданием первых обществ дружбы с различными странами в 1925 году". "Мы искренне верим, что общественная и культурная дипломатия может стать тем мостом, который поможет нам сохранить связи между народами во времена политических разногласий и, сохраняя взаимное уважение к различным традициям и укладам, способствовать гармоничному сосуществованию в многополярном мире, базирующемся на принципах равноправия, открытости и солидарности. И наш Русский дом является именно такой платформой для общения и взаимодействия. Ведь в конечном итоге, только конструктивный культурно-цивилизационный диалог может объединить наш мир, красота которого заключается в его многообразии", - сказала Пушкова.

https://ria.ru/20241014/italiya-1977900617.html

https://ria.ru/20250301/posol-2002444736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, италия, алексей парамонов, рим