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Московские музыкальные коллективы передали военным более 65 тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.03.2025
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Надежные люди
 
12:33 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/kollektivy-2008107311.html
Московские музыкальные коллективы передали военным более 65 тонн гумпомощи
Московские музыкальные коллективы передали военным более 65 тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.03.2025
Московские музыкальные коллективы передали военным более 65 тонн гумпомощи
Московские музыкальные коллективы в 2024 году передали военным более 65 тонн гуманитарной помощи, в столице участникам СВО и жителям новых регионов провели... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:33:00+03:00
2025-03-29T12:33:00+03:00
надежные люди
москва
сергей собянин
спецоперация
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Московские музыкальные коллективы в 2024 году передали военным более 65 тонн гуманитарной помощи, в столице участникам СВО и жителям новых регионов провели больше 900 музыкальных мероприятий, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что в 2024 году на площадках Москвы было организовано свыше 2 тысяч концертов, их посмотрели около 2 миллионов зрителей. Особое внимание уделили участникам специальной военной операции и жителям новых регионов, для них провели больше 900 музыкальных мероприятий. "Столичные коллективы поддерживают военнослужащих не только творчеством. В прошлом году они собрали и передали свыше 65 тонн гуманитарной помощи", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, спецоперация, гуманитарная помощь
Надежные люди, Москва, Сергей Собянин, Спецоперация, Гуманитарная помощь
Московские музыкальные коллективы передали военным более 65 тонн гумпомощи

Собянин: московские музыканты передали военным более 65 тонн гуманитарной помощи

© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыМосковские музыкальные коллективы провели больше 900 музыкальных мероприятий для участников СВО и жителей новых регионов
Московские музыкальные коллективы провели больше 900 музыкальных мероприятий для участников СВО и жителей новых регионов - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Московские музыкальные коллективы провели больше 900 музыкальных мероприятий для участников СВО и жителей новых регионов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Московские музыкальные коллективы в 2024 году передали военным более 65 тонн гуманитарной помощи, в столице участникам СВО и жителям новых регионов провели больше 900 музыкальных мероприятий, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он уточнил, что в 2024 году на площадках Москвы было организовано свыше 2 тысяч концертов, их посмотрели около 2 миллионов зрителей. Особое внимание уделили участникам специальной военной операции и жителям новых регионов, для них провели больше 900 музыкальных мероприятий.
"Столичные коллективы поддерживают военнослужащих не только творчеством. В прошлом году они собрали и передали свыше 65 тонн гуманитарной помощи", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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