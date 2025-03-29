Московские музыкальные коллективы передали военным более 65 тонн гумпомощи
Собянин: московские музыканты передали военным более 65 тонн гуманитарной помощи
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыМосковские музыкальные коллективы провели больше 900 музыкальных мероприятий для участников СВО и жителей новых регионов
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Московские музыкальные коллективы провели больше 900 музыкальных мероприятий для участников СВО и жителей новых регионов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Московские музыкальные коллективы в 2024 году передали военным более 65 тонн гуманитарной помощи, в столице участникам СВО и жителям новых регионов провели больше 900 музыкальных мероприятий, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он уточнил, что в 2024 году на площадках Москвы было организовано свыше 2 тысяч концертов, их посмотрели около 2 миллионов зрителей. Особое внимание уделили участникам специальной военной операции и жителям новых регионов, для них провели больше 900 музыкальных мероприятий.
"Столичные коллективы поддерживают военнослужащих не только творчеством. В прошлом году они собрали и передали свыше 65 тонн гуманитарной помощи", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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