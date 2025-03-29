https://ria.ru/20250329/kollektivy-2008107311.html

Московские музыкальные коллективы передали военным более 65 тонн гумпомощи

Московские музыкальные коллективы передали военным более 65 тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.03.2025

Московские музыкальные коллективы передали военным более 65 тонн гумпомощи

Московские музыкальные коллективы в 2024 году передали военным более 65 тонн гуманитарной помощи, в столице участникам СВО и жителям новых регионов провели... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:33:00+03:00

2025-03-29T12:33:00+03:00

2025-03-29T12:33:00+03:00

надежные люди

москва

сергей собянин

спецоперация

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Московские музыкальные коллективы в 2024 году передали военным более 65 тонн гуманитарной помощи, в столице участникам СВО и жителям новых регионов провели больше 900 музыкальных мероприятий, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что в 2024 году на площадках Москвы было организовано свыше 2 тысяч концертов, их посмотрели около 2 миллионов зрителей. Особое внимание уделили участникам специальной военной операции и жителям новых регионов, для них провели больше 900 музыкальных мероприятий. "Столичные коллективы поддерживают военнослужащих не только творчеством. В прошлом году они собрали и передали свыше 65 тонн гуманитарной помощи", - написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250221/moskva-2000731327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, спецоперация, гуманитарная помощь