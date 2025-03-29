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Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде - РИА Новости, 29.03.2025
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21:41 29.03.2025 (обновлено: 22:25 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/khurgada-2008178326.html
Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде
Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде - РИА Новости, 29.03.2025
Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде
Процесс репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа на египетском курорте Хургада, начался, заявили РИА Новости в генконсульстве. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:41:00+03:00
2025-03-29T22:25:00+03:00
крушение батискафа в хургаде
хургада
в мире
россия
египет
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ХУРГАДА, 29 мар — РИА Новости. Процесс репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа на египетском курорте Хургада, начался, заявили РИА Новости в генконсульстве."Процесс репатриации начат. Мы выдали документы", — сообщили в диппредставительстве, отметив, что этот процесс займет определенное время.Генконсульство добавило, что расходы на репатриацию тел несут страховые компании.В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады. Судно выполняло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Как подтвердили в дипведомстве, шесть россиян, включая двоих детей, погибли. В больницах в настоящее время остаются двое туристов, всех остальных пострадавших уже выписали.Генконсул Виктор Воропаев сообщал РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно.Египетские власти ведут расследование. Капитан судна решением местной прокуратуры освобожден под залог с условием не покидать место жительства.
https://ria.ru/20250329/egipet-2008043105.html
https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html
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крушение батискафа в хургаде, хургада, в мире, россия, египет
Крушение батискафа в Хургаде, Хургада, В мире, Россия, Египет
Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде

Началась репатриация тел россиян, погибших при крушении батискафа в Хургаде

© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Sindbad Club
Прогулочный батискаф "Синдбад"
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ХУРГАДА, 29 мар — РИА Новости. Процесс репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа на египетском курорте Хургада, начался, заявили РИА Новости в генконсульстве.
"Процесс репатриации начат. Мы выдали документы", — сообщили в диппредставительстве, отметив, что этот процесс займет определенное время.
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Опасные батискафы: появились новые подробности катастрофы в Египте
Вчера, 08:00
Генконсульство добавило, что расходы на репатриацию тел несут страховые компании.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады. Судно выполняло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа.
Как подтвердили в дипведомстве, шесть россиян, включая двоих детей, погибли. В больницах в настоящее время остаются двое туристов, всех остальных пострадавших уже выписали.
Место крушения прогулочного батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
"Были в сознании". Очевидица рассказала о крушении батискафа в Хургаде
27 марта, 18:11
Генконсул Виктор Воропаев сообщал РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно.
Египетские власти ведут расследование. Капитан судна решением местной прокуратуры освобожден под залог с условием не покидать место жительства.
Полицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Опубликован полный список россиян, находившихся на батискафе в Хургаде
27 марта, 17:02
 
Крушение батискафа в ХургадеХургадаВ миреРоссияЕгипет
 
 
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