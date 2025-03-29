https://ria.ru/20250329/khurgada-2008178326.html

Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде

Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде - РИА Новости, 29.03.2025

Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде

Процесс репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа на египетском курорте Хургада, начался, заявили РИА Новости в генконсульстве. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T21:41:00+03:00

2025-03-29T21:41:00+03:00

2025-03-29T22:25:00+03:00

крушение батискафа в хургаде

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ХУРГАДА, 29 мар — РИА Новости. Процесс репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа на египетском курорте Хургада, начался, заявили РИА Новости в генконсульстве."Процесс репатриации начат. Мы выдали документы", — сообщили в диппредставительстве, отметив, что этот процесс займет определенное время.Генконсульство добавило, что расходы на репатриацию тел несут страховые компании.В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады. Судно выполняло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Как подтвердили в дипведомстве, шесть россиян, включая двоих детей, погибли. В больницах в настоящее время остаются двое туристов, всех остальных пострадавших уже выписали.Генконсул Виктор Воропаев сообщал РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно.Египетские власти ведут расследование. Капитан судна решением местной прокуратуры освобожден под залог с условием не покидать место жительства.

https://ria.ru/20250329/egipet-2008043105.html

https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007737352.html

хургада

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египет

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крушение батискафа в хургаде, хургада, в мире, россия, египет