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В Хакасии задержали подозреваемых в поджоге офиса Народного фронта - РИА Новости, 29.03.2025
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22:14 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/khakasiya-2008180856.html
В Хакасии задержали подозреваемых в поджоге офиса Народного фронта
В Хакасии задержали подозреваемых в поджоге офиса Народного фронта - РИА Новости, 29.03.2025
В Хакасии задержали подозреваемых в поджоге офиса Народного фронта
Двое подростков задержаны по подозрению в поджоге офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане в Хакасии, они признались, что совершили преступление РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T22:14:00+03:00
2025-03-29T22:14:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Двое подростков задержаны по подозрению в поджоге офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане в Хакасии, они признались, что совершили преступление за деньги, сообщает МВД республики. Ранее Народный фронт Хакасии сообщал, что двое неизвестных подожгли офис регионального отделения движения. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно, но огонь быстро распространился, и половина помещения выгорела почти полностью за 15 минут. После тушения криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь. В региональном МВД сообщали, что возбуждено уголовное дело по факту поджога. "Подозреваемые были задержаны... Ими оказались двое жителей города Абакана в возрасте 16 и 17 лет. Несовершеннолетние были доставлены в полицию, где рассказали, что совершить поджог согласились за денежное вознаграждение, предложенное незнакомцем в одном из мессенджеров", - говорится в сообщении. Уточняется, что оба фигуранта задержаны до избрания им меры пресечения.
https://ria.ru/20250328/vladivostok-2007845970.html
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происшествия, абакан, республика хакасия, россия
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В Хакасии задержали подозреваемых в поджоге офиса Народного фронта

В Хакасии задержали подростков по подозрению в поджоге офиса Народного фронта

© Народный фронт в Республике Хакасия/ВКонтактеПоследствия поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане
Последствия поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Народный фронт в Республике Хакасия/ВКонтакте
Последствия поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане
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КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Двое подростков задержаны по подозрению в поджоге офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане в Хакасии, они признались, что совершили преступление за деньги, сообщает МВД республики.
Ранее Народный фронт Хакасии сообщал, что двое неизвестных подожгли офис регионального отделения движения. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно, но огонь быстро распространился, и половина помещения выгорела почти полностью за 15 минут. После тушения криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь. В региональном МВД сообщали, что возбуждено уголовное дело по факту поджога.
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"Подозреваемые были задержаны... Ими оказались двое жителей города Абакана в возрасте 16 и 17 лет. Несовершеннолетние были доставлены в полицию, где рассказали, что совершить поджог согласились за денежное вознаграждение, предложенное незнакомцем в одном из мессенджеров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оба фигуранта задержаны до избрания им меры пресечения.
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