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Премьер Канады сделал жесткое заявление о России - РИА Новости, 29.03.2025
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02:25 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/kanada-2008071155.html
Премьер Канады сделал жесткое заявление о России
Премьер Канады сделал жесткое заявление о России - РИА Новости, 29.03.2025
Премьер Канады сделал жесткое заявление о России
Канада не будет сотрудничать с Россией в Арктике, заявил на брифинге новый премьер-министр страны Марк Карни. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T02:25:00+03:00
2025-03-29T02:25:00+03:00
в мире
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арктика
марк карни
владимир путин
джастин трюдо
арктический совет
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Канада не будет сотрудничать с Россией в Арктике, заявил на брифинге новый премьер-министр страны Марк Карни."Мы назначили посла (В Арктический совет — Прим. ред.), чтобы оживить те отношения, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике, и Россия ни в коей мере не является одной из этих стран", — заявил Карни.Марк Карни стал новый премьер-министром Канады в середине марта после отставки своего предшественника Джастина Трюдо.Как заявил в минувший четверг президент России Владимир Путин, решение прекратить взаимодействие в рамках Арктического совета приняли западные государства, Москва от общения в этом формате не отказывалась, заявил президент России Владимир Путин.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
https://ria.ru/20250328/kanada-2008036996.html
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в мире, россия, канада, арктика, марк карни, владимир путин, джастин трюдо, арктический совет
В мире, Россия, Канада, Арктика, Марк Карни, Владимир Путин, Джастин Трюдо, Арктический совет
Премьер Канады сделал жесткое заявление о России

Новый премьер Канады выступил против сотрудничества с Россией в Арктике

© AP Photo / Thomas PadillaПремьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Премьер-министр Канады Марк Карни. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Канада не будет сотрудничать с Россией в Арктике, заявил на брифинге новый премьер-министр страны Марк Карни.
"Мы назначили посла (В Арктический совет — Прим. ред.), чтобы оживить те отношения, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике, и Россия ни в коей мере не является одной из этих стран", — заявил Карни.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Вчера, 19:47
Марк Карни стал новый премьер-министром Канады в середине марта после отставки своего предшественника Джастина Трюдо.
Как заявил в минувший четверг президент России Владимир Путин, решение прекратить взаимодействие в рамках Арктического совета приняли западные государства, Москва от общения в этом формате не отказывалась, заявил президент России Владимир Путин.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Трамп надеется на хорошие отношения с Канадой, несмотря на пошлины
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В миреРоссияКанадаАрктикаМарк КарниВладимир ПутинДжастин ТрюдоАрктический совет
 
 
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