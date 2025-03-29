https://ria.ru/20250329/kanada-2008071155.html

Премьер Канады сделал жесткое заявление о России

Премьер Канады сделал жесткое заявление о России - РИА Новости, 29.03.2025

Премьер Канады сделал жесткое заявление о России

Канада не будет сотрудничать с Россией в Арктике, заявил на брифинге новый премьер-министр страны Марк Карни. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T02:25:00+03:00

2025-03-29T02:25:00+03:00

2025-03-29T02:25:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Канада не будет сотрудничать с Россией в Арктике, заявил на брифинге новый премьер-министр страны Марк Карни."Мы назначили посла (В Арктический совет — Прим. ред.), чтобы оживить те отношения, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике, и Россия ни в коей мере не является одной из этих стран", — заявил Карни.Марк Карни стал новый премьер-министром Канады в середине марта после отставки своего предшественника Джастина Трюдо.Как заявил в минувший четверг президент России Владимир Путин, решение прекратить взаимодействие в рамках Арктического совета приняли западные государства, Москва от общения в этом формате не отказывалась, заявил президент России Владимир Путин.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://ria.ru/20250328/kanada-2008036996.html

https://ria.ru/20250328/tramp-2008043791.html

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