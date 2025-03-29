https://ria.ru/20250329/kamenka-2008083042.html

Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой

Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой - РИА Новости, 29.03.2025

Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой

Группа ВСУ на каменском направлении запорожского фронта вынуждена была бежать после того, как операторы дронов центра специальных операций "Барс-Сармат" с... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:23:00+03:00

2025-03-29T08:23:00+03:00

2025-03-29T09:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008087638_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aed882fc95ab112d67525367f87ebb2f.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группа ВСУ на каменском направлении запорожского фронта вынуждена была бежать после того, как операторы дронов центра специальных операций "Барс-Сармат" с помощью БПЛА выбили их из зданий, в которых они оказывали упорное сопротивление штурмовикам 7-й десантно-штурмовой дивизии, рассказал РИА Новости оператор БПЛА центра "Барс-Сармат" с позывным "Келда". "Подразделение ВСУ устроило из отдельно стоящих домов настоящий укрепрайон, откуда мешали продвигаться нашим штурмовикам. На помощь были вызваны дроноводы центра "Барс-Сармат", которые умелыми действиями выкурили всушников. Один дрон буквально прошел сквозь стены, чтобы уничтожить огневую точку", - рассказал боец.

https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оператор БПЛА "Келда": "Группа ВСУ бежали после того, как их дронами выбили из зданий" Группа ВСУ на Каменском направлении была вынуждена бежать после того, как бойцы Центра спецопераций БАРС "Сармат" дронами выбили их из зданий, в которых они оказывали сопротивление штурмовикам 7-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА с позывным "Келда". 2025-03-29T08:23 true PT2M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, россия