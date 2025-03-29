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Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой - РИА Новости, 29.03.2025
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой
Группа ВСУ на каменском направлении запорожского фронта вынуждена была бежать после того, как операторы дронов центра специальных операций "Барс-Сармат" с... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T08:23:00+03:00
2025-03-29T08:23:00+03:00
2025-03-29T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группа ВСУ на каменском направлении запорожского фронта вынуждена была бежать после того, как операторы дронов центра специальных операций "Барс-Сармат" с помощью БПЛА выбили их из зданий, в которых они оказывали упорное сопротивление штурмовикам 7-й десантно-штурмовой дивизии, рассказал РИА Новости оператор БПЛА центра "Барс-Сармат" с позывным "Келда". "Подразделение ВСУ устроило из отдельно стоящих домов настоящий укрепрайон, откуда мешали продвигаться нашим штурмовикам. На помощь были вызваны дроноводы центра "Барс-Сармат", которые умелыми действиями выкурили всушников. Один дрон буквально прошел сквозь стены, чтобы уничтожить огневую точку", - рассказал боец.
https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html
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Оператор БПЛА "Келда": "Группа ВСУ бежали после того, как их дронами выбили из зданий"
Группа ВСУ на Каменском направлении была вынуждена бежать после того, как бойцы Центра спецопераций БАРС "Сармат" дронами выбили их из зданий, в которых они оказывали сопротивление штурмовикам 7-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА с позывным "Келда".
2025-03-29T08:23
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой
Боец Келда: под Каменкой БПЛА пролетел сквозь стены, спасая десантников