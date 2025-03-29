Рейтинг@Mail.ru
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 29.03.2025 (обновлено: 09:34 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/kamenka-2008083042.html
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой - РИА Новости, 29.03.2025
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой
Группа ВСУ на каменском направлении запорожского фронта вынуждена была бежать после того, как операторы дронов центра специальных операций "Барс-Сармат" с... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T08:23:00+03:00
2025-03-29T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008087638_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aed882fc95ab112d67525367f87ebb2f.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группа ВСУ на каменском направлении запорожского фронта вынуждена была бежать после того, как операторы дронов центра специальных операций "Барс-Сармат" с помощью БПЛА выбили их из зданий, в которых они оказывали упорное сопротивление штурмовикам 7-й десантно-штурмовой дивизии, рассказал РИА Новости оператор БПЛА центра "Барс-Сармат" с позывным "Келда". "Подразделение ВСУ устроило из отдельно стоящих домов настоящий укрепрайон, откуда мешали продвигаться нашим штурмовикам. На помощь были вызваны дроноводы центра "Барс-Сармат", которые умелыми действиями выкурили всушников. Один дрон буквально прошел сквозь стены, чтобы уничтожить огневую точку", - рассказал боец.
https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Оператор БПЛА "Келда": "Группа ВСУ бежали после того, как их дронами выбили из зданий"
Группа ВСУ на Каменском направлении была вынуждена бежать после того, как бойцы Центра спецопераций БАРС "Сармат" дронами выбили их из зданий, в которых они оказывали сопротивление штурмовикам 7-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА с позывным "Келда".
2025-03-29T08:23
true
PT2M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008087638_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5983f32bad43acb4bc7b423922b9a7de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Каменкой

Боец Келда: под Каменкой БПЛА пролетел сквозь стены, спасая десантников

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группа ВСУ на каменском направлении запорожского фронта вынуждена была бежать после того, как операторы дронов центра специальных операций "Барс-Сармат" с помощью БПЛА выбили их из зданий, в которых они оказывали упорное сопротивление штурмовикам 7-й десантно-штурмовой дивизии, рассказал РИА Новости оператор БПЛА центра "Барс-Сармат" с позывным "Келда".
"Подразделение ВСУ устроило из отдельно стоящих домов настоящий укрепрайон, откуда мешали продвигаться нашим штурмовикам. На помощь были вызваны дроноводы центра "Барс-Сармат", которые умелыми действиями выкурили всушников. Один дрон буквально прошел сквозь стены, чтобы уничтожить огневую точку", - рассказал боец.
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины
Вчера, 06:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала