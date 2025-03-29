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Дети из подшефного Докучаевска приехали в Якутию на каникулы - РИА Новости, 29.03.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
19:54 29.03.2025 (обновлено: 20:01 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/jakutija-2008170020.html
Дети из подшефного Докучаевска приехали в Якутию на каникулы
Дети из подшефного Докучаевска приехали в Якутию на каникулы - РИА Новости, 29.03.2025
Дети из подшефного Докучаевска приехали в Якутию на каникулы
Дети из подшефного Докучаевска в ДНР гостят в Алданском районе Якутии во время школьных каникул, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:54:00+03:00
2025-03-29T20:01:00+03:00
республика саха (якутия)
докучаевск
донецкая народная республика
алданский район
айсен николаев
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ЯКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Дети из подшефного Докучаевска в ДНР гостят в Алданском районе Якутии во время школьных каникул, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "Увлекательное путешествие по золотому Алдану стартовало для детей из города Докучаевска. Школьники из Донецкой Народной Республики по приглашению Алданского района прилетели на весенние каникулы в Якутию", - рассказал Николаев. Глава региона назвал такие поездки мостом дружбы, который дарит детям возможность почувствовать единство большой и сильной страны. В город Алдан из Докучаевска прилетели десять школьников. Алданцы при встрече вручили им комплекты зимней одежды с якутским и эвенкийским орнаментами. "Они уже успели пообщаться со сверстниками, покататься на льду ледовой арены и покорить трассы горнолыжного склона. Впереди — не менее насыщенная программа: катание на снегоходах и оленях, экскурсии на золотодобывающие предприятия, поездка в стойбище оленеводов в селе Хатыстыр, встречи с юнармейцами и школьниками Алдана", - отметил Николаев. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия приступила к восстановлению гражданской социальной инфраструктуры на территории городского округа Докучаевск. За год республика в полном объеме выполнила запланированные ремонтные работы на 65 объектах подшефного города, в том числе восстановлены дорожная сеть, 53 жилых дома, пострадавших от бомбардировок украинских боевиков в начале специальной военной операции, капитально отремонтирован Дом культуры в посёлке Еленовка городского округа Докучаевска. В 2025 году ремонтные работы продолжились в спорткомплексе, бассейне, городском парке и водоводе по улице Галанского. Началась реставрация трёх памятников, капитальный ремонт двух важных объектов – молодёжного центра и детского дома творчества. Всего в течение года запланированы работы по восстановлению 11 объектов.
https://ria.ru/20250320/vospitanie-2006300119.html
https://ria.ru/20250322/yakutiya-2006667386.html
докучаевск
донецкая народная республика
алданский район
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докучаевск, донецкая народная республика, алданский район, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Алданский район, Айсен Николаев
Дети из подшефного Докучаевска приехали в Якутию на каникулы

Глава Якутии Николаев: дети из Докучаевска приехали в Якутию на каникулы

© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Дети из подшефного Докучаевска ДНР гостят в Якутии во время школьных каникул
Дети из подшефного Докучаевска ДНР гостят в Якутии во время школьных каникул - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Дети из подшефного Докучаевска в ДНР гостят в Алданском районе Якутии во время школьных каникул, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
"Увлекательное путешествие по золотому Алдану стартовало для детей из города Докучаевска. Школьники из Донецкой Народной Республики по приглашению Алданского района прилетели на весенние каникулы в Якутию", - рассказал Николаев.
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Глава региона назвал такие поездки мостом дружбы, который дарит детям возможность почувствовать единство большой и сильной страны.
В город Алдан из Докучаевска прилетели десять школьников. Алданцы при встрече вручили им комплекты зимней одежды с якутским и эвенкийским орнаментами.
"Они уже успели пообщаться со сверстниками, покататься на льду ледовой арены и покорить трассы горнолыжного склона. Впереди — не менее насыщенная программа: катание на снегоходах и оленях, экскурсии на золотодобывающие предприятия, поездка в стойбище оленеводов в селе Хатыстыр, встречи с юнармейцами и школьниками Алдана", - отметил Николаев.
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Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия приступила к восстановлению гражданской социальной инфраструктуры на территории городского округа Докучаевск. За год республика в полном объеме выполнила запланированные ремонтные работы на 65 объектах подшефного города, в том числе восстановлены дорожная сеть, 53 жилых дома, пострадавших от бомбардировок украинских боевиков в начале специальной военной операции, капитально отремонтирован Дом культуры в посёлке Еленовка городского округа Докучаевска.
В 2025 году ремонтные работы продолжились в спорткомплексе, бассейне, городском парке и водоводе по улице Галанского. Началась реставрация трёх памятников, капитальный ремонт двух важных объектов – молодёжного центра и детского дома творчества. Всего в течение года запланированы работы по восстановлению 11 объектов.
 
Республика Саха (Якутия)ДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаАлданский районАйсен Николаев
 
 
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