https://ria.ru/20250329/jakutija-2008170020.html

Дети из подшефного Докучаевска приехали в Якутию на каникулы

Дети из подшефного Докучаевска приехали в Якутию на каникулы - РИА Новости, 29.03.2025

Дети из подшефного Докучаевска приехали в Якутию на каникулы

Дети из подшефного Докучаевска в ДНР гостят в Алданском районе Якутии во время школьных каникул, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:54:00+03:00

2025-03-29T19:54:00+03:00

2025-03-29T20:01:00+03:00

республика саха (якутия)

докучаевск

донецкая народная республика

алданский район

айсен николаев

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ЯКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Дети из подшефного Докучаевска в ДНР гостят в Алданском районе Якутии во время школьных каникул, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "Увлекательное путешествие по золотому Алдану стартовало для детей из города Докучаевска. Школьники из Донецкой Народной Республики по приглашению Алданского района прилетели на весенние каникулы в Якутию", - рассказал Николаев. Глава региона назвал такие поездки мостом дружбы, который дарит детям возможность почувствовать единство большой и сильной страны. В город Алдан из Докучаевска прилетели десять школьников. Алданцы при встрече вручили им комплекты зимней одежды с якутским и эвенкийским орнаментами. "Они уже успели пообщаться со сверстниками, покататься на льду ледовой арены и покорить трассы горнолыжного склона. Впереди — не менее насыщенная программа: катание на снегоходах и оленях, экскурсии на золотодобывающие предприятия, поездка в стойбище оленеводов в селе Хатыстыр, встречи с юнармейцами и школьниками Алдана", - отметил Николаев. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Якутия приступила к восстановлению гражданской социальной инфраструктуры на территории городского округа Докучаевск. За год республика в полном объеме выполнила запланированные ремонтные работы на 65 объектах подшефного города, в том числе восстановлены дорожная сеть, 53 жилых дома, пострадавших от бомбардировок украинских боевиков в начале специальной военной операции, капитально отремонтирован Дом культуры в посёлке Еленовка городского округа Докучаевска. В 2025 году ремонтные работы продолжились в спорткомплексе, бассейне, городском парке и водоводе по улице Галанского. Началась реставрация трёх памятников, капитальный ремонт двух важных объектов – молодёжного центра и детского дома творчества. Всего в течение года запланированы работы по восстановлению 11 объектов.

https://ria.ru/20250320/vospitanie-2006300119.html

https://ria.ru/20250322/yakutiya-2006667386.html

докучаевск

донецкая народная республика

алданский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

докучаевск, донецкая народная республика, алданский район, айсен николаев