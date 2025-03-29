https://ria.ru/20250329/investproekty-2008146918.html

Более 300 рабочих мест появятся в ХМАО благодаря четырем инвестпроектам

Более 300 рабочих мест появятся в ХМАО благодаря четырем инвестпроектам - РИА Новости, 29.03.2025

Более 300 рабочих мест появятся в ХМАО благодаря четырем инвестпроектам

Более 300 рабочих мест будут созданы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре благодаря реализации четырех инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:29:00+03:00

2025-03-29T16:29:00+03:00

2025-03-29T16:29:00+03:00

экономика

руслан кухарук

поддержка бизнеса

белоярский район

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МУРМАНСК, 29 мар - РИА Новости. Более 300 рабочих мест будут созданы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре благодаря реализации четырех инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. Глава региона указал, что их общая инвестиционная емкость составляет более 3,3 миллиарда рублей. Будет создано 305 новых рабочих мест. Однако самая крупная часть инвестиций — нефтесервисное предприятие. "Оно ориентировано на территорию Белоярского района, во взаимодействии как раз с нефтяными компаниями, которые уже сегодня реализуют свою идею в связи с добычей нефти. Мы уже находимся в стадии разработки проекта, в части обеспечения того запроса, который есть у нефтяных компаний в рабочей территории данного района Югры", — добавил он. Кухарук уточнил, что на данный момент есть небольшой проект, который уже реализован и позволил создать 18 рабочих мест. Это производство хлебобулочных изделий в поселке городского округа Игрим. "Плюс мы также рассчитываем активно внедрять механизм так называемой арктической ипотеки под два процента для категорий, которые относятся к тем отраслям, к тем направлениям, которые необходимы для данных территории Югры. С каждым годом, я уверен, будет увеличиваться количество людей, которые будут пользоваться именно этим механизмом льготного кредитования в честь улучшения своих жилищных условий", — подытожил Кухарук.

https://ria.ru/20250305/kompanija-2003294852.html

https://ria.ru/20250228/promtehnopark-2002332442.html

белоярский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, руслан кухарук, поддержка бизнеса , белоярский район