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Более 300 рабочих мест появятся в ХМАО благодаря четырем инвестпроектам - РИА Новости, 29.03.2025
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16:29 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/investproekty-2008146918.html
Более 300 рабочих мест появятся в ХМАО благодаря четырем инвестпроектам
Более 300 рабочих мест появятся в ХМАО благодаря четырем инвестпроектам - РИА Новости, 29.03.2025
Более 300 рабочих мест появятся в ХМАО благодаря четырем инвестпроектам
Более 300 рабочих мест будут созданы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре благодаря реализации четырех инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:29:00+03:00
2025-03-29T16:29:00+03:00
экономика
руслан кухарук
поддержка бизнеса
белоярский район
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МУРМАНСК, 29 мар - РИА Новости. Более 300 рабочих мест будут созданы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре благодаря реализации четырех инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. Глава региона указал, что их общая инвестиционная емкость составляет более 3,3 миллиарда рублей. Будет создано 305 новых рабочих мест. Однако самая крупная часть инвестиций — нефтесервисное предприятие. "Оно ориентировано на территорию Белоярского района, во взаимодействии как раз с нефтяными компаниями, которые уже сегодня реализуют свою идею в связи с добычей нефти. Мы уже находимся в стадии разработки проекта, в части обеспечения того запроса, который есть у нефтяных компаний в рабочей территории данного района Югры", — добавил он. Кухарук уточнил, что на данный момент есть небольшой проект, который уже реализован и позволил создать 18 рабочих мест. Это производство хлебобулочных изделий в поселке городского округа Игрим. "Плюс мы также рассчитываем активно внедрять механизм так называемой арктической ипотеки под два процента для категорий, которые относятся к тем отраслям, к тем направлениям, которые необходимы для данных территории Югры. С каждым годом, я уверен, будет увеличиваться количество людей, которые будут пользоваться именно этим механизмом льготного кредитования в честь улучшения своих жилищных условий", — подытожил Кухарук.
https://ria.ru/20250305/kompanija-2003294852.html
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экономика, руслан кухарук, поддержка бизнеса , белоярский район
Экономика, Руслан Кухарук, Поддержка бизнеса , Белоярский район
Более 300 рабочих мест появятся в ХМАО благодаря четырем инвестпроектам

Кухарук: четыре инвестпроекта дадут Югре более 300 новых рабочих мест

© Фото : правительство Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук во время интервью журналистам РИА Новости
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук во время интервью журналистам РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук во время интервью журналистам РИА Новости
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МУРМАНСК, 29 мар - РИА Новости. Более 300 рабочих мест будут созданы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре благодаря реализации четырех инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук.
Глава региона указал, что их общая инвестиционная емкость составляет более 3,3 миллиарда рублей. Будет создано 305 новых рабочих мест. Однако самая крупная часть инвестиций — нефтесервисное предприятие.
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"Оно ориентировано на территорию Белоярского района, во взаимодействии как раз с нефтяными компаниями, которые уже сегодня реализуют свою идею в связи с добычей нефти. Мы уже находимся в стадии разработки проекта, в части обеспечения того запроса, который есть у нефтяных компаний в рабочей территории данного района Югры", — добавил он.
Кухарук уточнил, что на данный момент есть небольшой проект, который уже реализован и позволил создать 18 рабочих мест. Это производство хлебобулочных изделий в поселке городского округа Игрим.
"Плюс мы также рассчитываем активно внедрять механизм так называемой арктической ипотеки под два процента для категорий, которые относятся к тем отраслям, к тем направлениям, которые необходимы для данных территории Югры. С каждым годом, я уверен, будет увеличиваться количество людей, которые будут пользоваться именно этим механизмом льготного кредитования в честь улучшения своих жилищных условий", — подытожил Кухарук.
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