https://ria.ru/20250329/gutsul-2008158406.html

Гуцул заявила, что не сломлена арестом

Гуцул заявила, что не сломлена арестом - РИА Новости, 29.03.2025

Гуцул заявила, что не сломлена арестом

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении заявила, что не сломлена арестом и не отречется от своих убеждений. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:47:00+03:00

2025-03-29T17:47:00+03:00

2025-03-29T17:57:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении заявила, что не сломлена арестом и не отречется от своих убеждений. Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. "Знайте - я не сломлена! Я не дрогнула, не попросила пощады у тех, кто хочет унизить Гагаузию. И я не отрекусь от своих убеждений! Потому что знаю, что за мной - вы. За мной - правда. За мной - наша земля, наши дети, наше будущее", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале исполкома, который Гуцул возглавляет. Обращение передано через адвокатов главы Гагаузии. Гуцул призвала не поддаваться страху, не опускать руки и не терять веру в победу. "Никакие репрессии не смогут заставить нас молчать, никакие ложные обвинения не заставят нас отказаться от борьбы за наши интересы, за будущее Гагаузии и всей страны. Они думают, что, заперев меня, подавят ваш гнев, вашу силу духа. Но они ошибаются. Чем сильнее давление, тем сильнее мы становимся", - подчеркнула она. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250329/gutsul-2008158116.html

https://ria.ru/20250329/gutsul-2008100036.html

https://ria.ru/20250329/gagauziya-2008091878.html

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