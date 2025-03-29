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Гуцул призвала защищать права жителей Гагаузии - РИА Новости, 29.03.2025
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17:45 29.03.2025 (обновлено: 17:51 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/gutsul-2008158116.html
Гуцул призвала защищать права жителей Гагаузии
Гуцул призвала защищать права жителей Гагаузии - РИА Новости, 29.03.2025
Гуцул призвала защищать права жителей Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении призвала своих соратников продолжать защищать права гагаузского народа. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:45:00+03:00
2025-03-29T17:51:00+03:00
гагаузия
в мире
кишинев
россия
евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении призвала своих соратников продолжать защищать права гагаузского народа.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Мои соратники! Продолжайте отстаивать наши ценности, защищать права гагаузского народа и всех граждан, верящих в честность и справедливость. Наша сила в единстве. И только вместе мы сможем противостоять беззаконию", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале исполкома, который Гуцул возглавляет. Обращение передано через адвокатов главы Гагаузии.Гуцул отметила, что настоящая борьба только начинается. "Защитим каждый дом, каждую улицу, каждую душу в нашей Гагаузии! Пусть каждый чиновник, каждый судья, каждый предатель, продавшийся за тридцать сребреников, знает - мы не простим и не забудем!" - подчеркнула она.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250329/gutsul-2008158406.html
https://ria.ru/20250329/gutsul-2008100036.html
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гагаузия, в мире, кишинев, россия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия
Гагаузия, В мире, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Молдавия
Гуцул призвала защищать права жителей Гагаузии

Гуцул призвала своих соратников продолжать защищать права жителей Гагаузии

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении призвала своих соратников продолжать защищать права гагаузского народа.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Гуцул заявила, что не сломлена арестом
Вчера, 17:47
"Мои соратники! Продолжайте отстаивать наши ценности, защищать права гагаузского народа и всех граждан, верящих в честность и справедливость. Наша сила в единстве. И только вместе мы сможем противостоять беззаконию", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале исполкома, который Гуцул возглавляет. Обращение передано через адвокатов главы Гагаузии.
Гуцул отметила, что настоящая борьба только начинается. "Защитим каждый дом, каждую улицу, каждую душу в нашей Гагаузии! Пусть каждый чиновник, каждый судья, каждый предатель, продавшийся за тридцать сребреников, знает - мы не простим и не забудем!" - подчеркнула она.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Шор назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба властей Молдавии
Вчера, 11:22
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул
Вчера, 10:07
 
ГагаузияВ миреКишиневРоссияЕвгения ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии ГуцулМолдавия
 
 
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