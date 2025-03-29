https://ria.ru/20250329/gutsul-2008158116.html

Гуцул призвала защищать права жителей Гагаузии

Гуцул призвала защищать права жителей Гагаузии - РИА Новости, 29.03.2025

Гуцул призвала защищать права жителей Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении призвала своих соратников продолжать защищать права гагаузского народа. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:45:00+03:00

2025-03-29T17:45:00+03:00

2025-03-29T17:51:00+03:00

гагаузия

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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении призвала своих соратников продолжать защищать права гагаузского народа.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Мои соратники! Продолжайте отстаивать наши ценности, защищать права гагаузского народа и всех граждан, верящих в честность и справедливость. Наша сила в единстве. И только вместе мы сможем противостоять беззаконию", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале исполкома, который Гуцул возглавляет. Обращение передано через адвокатов главы Гагаузии.Гуцул отметила, что настоящая борьба только начинается. "Защитим каждый дом, каждую улицу, каждую душу в нашей Гагаузии! Пусть каждый чиновник, каждый судья, каждый предатель, продавшийся за тридцать сребреников, знает - мы не простим и не забудем!" - подчеркнула она.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250329/gutsul-2008158406.html

https://ria.ru/20250329/gutsul-2008100036.html

https://ria.ru/20250329/gagauziya-2008091878.html

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