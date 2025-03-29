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Решение о продлении ареста Гуцул опротестуют - РИА Новости, 29.03.2025
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12:05 29.03.2025 (обновлено: 12:11 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/gutsul-2008104976.html
Решение о продлении ареста Гуцул опротестуют
Решение о продлении ареста Гуцул опротестуют - РИА Новости, 29.03.2025
Решение о продлении ареста Гуцул опротестуют
Решение о продлении ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул будет опротестовано в Апелляционной палате Кишинева, сообщили в молдавском оппозиционном политблоке... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:05:00+03:00
2025-03-29T12:11:00+03:00
кишинев
блок "победа"
в мире
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Решение о продлении ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул будет опротестовано в Апелляционной палате Кишинева, сообщили в молдавском оппозиционном политблоке "Победа".Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Решение о продлении ареста Евгении Гуцул будет опротестовано в Апелляционной палате. Это несправедливый и незаконный вердикт, вынесенный с грубыми процессуальными нарушениями. Прокуратура была обязана передать ходатайство об аресте как минимум за 24 часа до истечения срока задержания, вместе с доказательствами его необходимости. На деле документы поступили с опозданием, а защите их передали уже во время заседания. Это прямое нарушение закона и прав защиты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.Поясняется, что ни одно из заявленных "оснований для ареста" не подтверждено. "Евгения Гуцул — официальное должностное лицо, не нарушала ранее назначенные судом меры, имеет постоянное место жительства и несовершеннолетних детей. Европейский суд по правам человека утверждает, что превентивный арест — это исключительная мера, допустимая только при наличии серьезных рисков. Здесь их не было. Но международные нормы в нашей стране сегодня игнорируют… Если давление и нарушения продолжатся, мы обратимся в Европейский суд по правам человека — и страна снова окажется в центре позорного международного скандала", - отмечается в сообщении.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250329/gagauzija-2008093244.html
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008043371.html
https://ria.ru/20250329/gutsul-2008100036.html
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кишинев, блок "победа" , в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Кишинев, Блок "Победа" , В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Решение о продлении ареста Гуцул опротестуют

Решение о продлении ареста Гуцул опротестуют в апелляционной палате в Кишиневе

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Решение о продлении ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул будет опротестовано в Апелляционной палате Кишинева, сообщили в молдавском оппозиционном политблоке "Победа".
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Замглавы Гагаузии назвал арест Гуцул политической расправой
10:21
"Решение о продлении ареста Евгении Гуцул будет опротестовано в Апелляционной палате. Это несправедливый и незаконный вердикт, вынесенный с грубыми процессуальными нарушениями. Прокуратура была обязана передать ходатайство об аресте как минимум за 24 часа до истечения срока задержания, вместе с доказательствами его необходимости. На деле документы поступили с опозданием, а защите их передали уже во время заседания. Это прямое нарушение закона и прав защиты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Поясняется, что ни одно из заявленных "оснований для ареста" не подтверждено. "Евгения Гуцул — официальное должностное лицо, не нарушала ранее назначенные судом меры, имеет постоянное место жительства и несовершеннолетних детей. Европейский суд по правам человека утверждает, что превентивный арест — это исключительная мера, допустимая только при наличии серьезных рисков. Здесь их не было. Но международные нормы в нашей стране сегодня игнорируют… Если давление и нарушения продолжатся, мы обратимся в Европейский суд по правам человека — и страна снова окажется в центре позорного международного скандала", - отмечается в сообщении.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Экс-генпрокурор Молдавии назвал арест Гуцул опасным сигналом
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Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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КишиневБлок "Победа"В миреЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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