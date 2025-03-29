https://ria.ru/20250329/gutsul-2008100036.html
Шор назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба властей Молдавии
Шор назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба властей Молдавии - РИА Новости, 29.03.2025
Шор назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба властей Молдавии
Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба молдавских властей, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:22:00+03:00
2025-03-29T11:22:00+03:00
2025-03-29T11:24:00+03:00
молдавия
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задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба молдавских властей, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."20 суток Евгении Гуцул. Каждый такой арест — гвоздь в крышку пдсовского гроба (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). Ждите", - написал Шор.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250329/gagauzija-2008093244.html
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008043371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Шор назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба властей Молдавии
Шор заявил, что арест Гуцул смертелен для правящей партии Молдавии
КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости.
Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба молдавских властей, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале
.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
"20 суток Евгении Гуцул. Каждый такой арест — гвоздь в крышку пдсовского гроба (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). Ждите", - написал Шор.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.