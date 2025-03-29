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Премьер Дании посетит Гренландию - РИА Новости, 29.03.2025
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21:01 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/grenlandiya-2008176198.html
Премьер Дании посетит Гренландию
Премьер Дании посетит Гренландию - РИА Новости, 29.03.2025
Премьер Дании посетит Гренландию
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на следующей неделе посетит Гренландию для переговоров с новым правительством территории на фоне интереса США к контролю РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:01:00+03:00
2025-03-29T21:01:00+03:00
в мире
гренландия
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метте фредериксен
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на следующей неделе посетит Гренландию для переговоров с новым правительством территории на фоне интереса США к контролю над этим островом, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление премьера. "Фредериксен посетит Гренландию со 2 по 4 апреля для переговоров с новым правительством этой полуавтономной территории", - говорится в сообщении. В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250329/daniya-2008132056.html
https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html
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в мире, гренландия, сша, дания, метте фредериксен, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Метте Фредериксен, Дональд Трамп
Премьер Дании посетит Гренландию

Премьер Дании Фредериксен посетит Гренландию для переговоров с новым кабмином

© AP Photo / Francois WalschaertsПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Francois Walschaerts
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на следующей неделе посетит Гренландию для переговоров с новым правительством территории на фоне интереса США к контролю над этим островом, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление премьера.
"Фредериксен посетит Гренландию со 2 по 4 апреля для переговоров с новым правительством этой полуавтономной территории", - говорится в сообщении.
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В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАДанияМетте ФредериксенДональд Трамп
 
 
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