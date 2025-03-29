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В Госдуме предостерегли Запад об опасности отправки войск на Украину - РИА Новости, 29.03.2025
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09:24 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/gosduma-2008086777.html
В Госдуме предостерегли Запад об опасности отправки войск на Украину
В Госдуме предостерегли Запад об опасности отправки войск на Украину - РИА Новости, 29.03.2025
В Госдуме предостерегли Запад об опасности отправки войск на Украину
Отправка так называемых миротворческих сил на Украину может привести к потенциальному столкновению России с НАТО, в этой затее нет ничего здравомыслящего,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:24:00+03:00
2025-03-29T09:24:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Отправка так называемых миротворческих сил на Украину может привести к потенциальному столкновению России с НАТО, в этой затее нет ничего здравомыслящего, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "миротворцы" стран Запада на Украине не будут находиться на линии фронта, но могут занять позиции в важных городах и на стратегических базах. По его словам, цель этих вооруженных сил - не находиться на линии фронта, а предупреждать новые атаки, занимая города и базы. "Идею Макрона и Стармера (президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера – ред.) о миротворцах не поддерживают даже их коллеги, лидеры европейских стран. В этой затее нет ничего здравомыслящего, так как может привести к потенциальному столкновению России с НАТО", - сказал Нестеренко. По его словам, отдельные европейские лидеры продолжают делать громкие заявления о наращивании военных бюджетов и эскалации санкционной политики. "Как правило, эти заявления остаются на уровне разговоров и направлены на внутреннюю аудиторию, раздувая собственную значимость и уводя внимание жителей европейских стран от более насущных вопросов", - подчеркнул депутат. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html
https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007862277.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, кир стармер, нато, госдума рф, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, НАТО, Госдума РФ, Евросоюз
В Госдуме предостерегли Запад об опасности отправки войск на Украину

Депутат Нестеренко предостерег Запад об опасности отправки войск на Украину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Отправка так называемых миротворческих сил на Украину может привести к потенциальному столкновению России с НАТО, в этой затее нет ничего здравомыслящего, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "миротворцы" стран Запада на Украине не будут находиться на линии фронта, но могут занять позиции в важных городах и на стратегических базах. По его словам, цель этих вооруженных сил - не находиться на линии фронта, а предупреждать новые атаки, занимая города и базы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Макрон сделал дерзкое заявление об отправке военных на Украину
15 марта, 21:53
"Идею Макрона и Стармера (президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера – ред.) о миротворцах не поддерживают даже их коллеги, лидеры европейских стран. В этой затее нет ничего здравомыслящего, так как может привести к потенциальному столкновению России с НАТО", - сказал Нестеренко.
По его словам, отдельные европейские лидеры продолжают делать громкие заявления о наращивании военных бюджетов и эскалации санкционной политики.
«
"Как правило, эти заявления остаются на уровне разговоров и направлены на внутреннюю аудиторию, раздувая собственную значимость и уводя внимание жителей европейских стран от более насущных вопросов", - подчеркнул депутат.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони покидает саммит коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине
Вчера, 09:15
 
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