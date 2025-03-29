https://ria.ru/20250329/gosduma-2008074193.html

В Госдуме считают, что следует запретить закладывать в ломбард иконы

В Госдуме считают, что следует запретить закладывать в ломбард иконы - РИА Новости, 29.03.2025

В Госдуме считают, что следует запретить закладывать в ломбард иконы

Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает, что следует запретить закладывать в ломбарды иконы, предметы обрядов и старинные книги. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T04:18:00+03:00

2025-03-29T04:18:00+03:00

2025-03-29T04:18:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает, что следует запретить закладывать в ломбарды иконы, предметы обрядов и старинные книги. "Считаю необходимым включить в перечень изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, не подлежащие приёму ломбардами в залог, что регулируется федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Центробанком России, предметы культа, т.е. иконы, старинные книги, предметы обрядов, которые передаются из поколения в поколение и представляют особую ценность", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что так Россия может безвозвратно лишиться части истории, которая, и в том числе, может быть продана за рубеж.

https://ria.ru/20250329/gosduma-2008071791.html

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