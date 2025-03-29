https://ria.ru/20250329/gosduma-2008068209.html

В Госдуме призвали провести масштабную ревизию гидротехнических сооружений

В Госдуме призвали провести масштабную ревизию гидротехнических сооружений - РИА Новости, 29.03.2025

В Госдуме призвали провести масштабную ревизию гидротехнических сооружений

Необходима масштабная ревизия гидротехнических сооружений (ГТС), а также федеральная госпрограмма по их оценке, строительству и ремонту для предотвращения... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T01:09:00+03:00

2025-03-29T01:09:00+03:00

2025-03-29T01:09:00+03:00

общество

тулун

верхоянск

уссурийск

сергей миронов

игорь краснов

госдума рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходима масштабная ревизия гидротехнических сооружений (ГТС), а также федеральная госпрограмма по их оценке, строительству и ремонту для предотвращения разрушительных наводнений, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Очевидно, что каждый год местные чиновники наступают на те же грабли собственной безответственности. "Справедливая Россия – За правду" настаивает на том, что необходим федеральный контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Необходима федеральная программа по оценке состояния, ремонту и строительству защитных сооружений", - сказал он. По словам Миронова, СРЗП не первый год призывает правительство провести масштабный аудит всех ГТС, и такие предложения лидер партии направлял в кабмин в апреле 2024 года. "Уже в 12 регионах начались подтопления, и чиновники, как и каждый год разводят руками. Мол, ранняя весна, погодная аномалия, изменения климата. На самом деле самые разрушительные паводки связаны вовсе не с климатом, а с ненадлежащим состоянием гидротехнических сооружений", - отметил он. Политик напомнил о прорывах дамб в Тулуне, Верхоянске, Уссурийске, Орске. Миронов рассказал, что с начала мартовских паводков вода разрушила дамбу в городе Минусинск Красноярского края, а в городе Аша, который находится в Челябинской области, также прорвало дамбу, на обновление которой несколько лет назад потратили 130 миллионов рублей, при этом эксперты указывали на многочисленные нарушения и критические дефекты сооружения после ремонта. "На сегодня эти сооружения, в которые вбухиваются огромные деньги якобы на века, не защищают от бедствий. Населенным пунктам и гражданам ежегодно наносится огромный ущерб, который гораздо проще предотвращать, чем ликвидировать. Для этого нужен системный и ответственный подход государства к проблеме", - считает Миронов. Ранее глава СРЗП приводил экспертные данные о том, что более половины ГТС в стране являются устаревшими, а около 700 – бесхозными. В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что по указанию Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова по всей стране организовано надзорное сопровождение мероприятий в сфере защиты населения и территорий от негативного воздействия вод.

https://ria.ru/20250327/gosduma-2007591949.html

https://ria.ru/20250324/gosduma-2006971719.html

https://ria.ru/20250321/gosduma-2006362618.html

тулун

верхоянск

уссурийск

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общество, тулун, верхоянск, уссурийск, сергей миронов, игорь краснов, госдума рф, генеральная прокуратура рф