https://ria.ru/20250329/gorlovka-2008112551.html
В Горловке при обстреле пострадали три человека
В Горловке при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 29.03.2025
В Горловке при обстреле пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в центре Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:12:00+03:00
2025-03-29T13:12:00+03:00
2025-03-29T13:27:00+03:00
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в центре Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Центр, уже трое раненых", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250327/gorlovka-2007620493.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, происшествия
В Горловке при обстреле пострадали три человека
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека