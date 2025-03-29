https://ria.ru/20250329/gorlovka-2008112551.html

В Горловке при обстреле пострадали три человека

В Горловке при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 29.03.2025

В Горловке при обстреле пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали в центре Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T13:12:00+03:00

2025-03-29T13:12:00+03:00

2025-03-29T13:27:00+03:00

горловка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в центре Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Центр, уже трое раненых", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250327/gorlovka-2007620493.html

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, происшествия