https://ria.ru/20250329/gladkov-2008067056.html

Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025

Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T00:37:00+03:00

2025-03-29T00:37:00+03:00

2025-03-29T00:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Беспилотником ВСУ атакован город Строитель. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что в результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания, три пожарных расчета очаги возгорания уже ликвидировали.

https://ria.ru/20250329/vzryvy-2008066053.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины