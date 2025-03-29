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Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 29.03.2025 (обновлено: 00:44 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/gladkov-2008067056.html
Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025
Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T00:37:00+03:00
2025-03-29T00:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Беспилотником ВСУ атакован город Строитель. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что в результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания, три пожарных расчета очаги возгорания уже ликвидировали.
https://ria.ru/20250329/vzryvy-2008066053.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковал Строитель в Белгородской области, пострадавших нет

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Беспилотником ВСУ атакован город Строитель. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что в результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания, три пожарных расчета очаги возгорания уже ликвидировали.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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