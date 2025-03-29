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Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025
Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T00:37:00+03:00
2025-03-29T00:37:00+03:00
2025-03-29T00:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Беспилотником ВСУ атакован город Строитель. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что в результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания, три пожарных расчета очаги возгорания уже ликвидировали.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ атаковал Строитель в Белгородской области, пострадавших нет