https://ria.ru/20250329/germanija-2008091102.html

Немецкий политик назвал отказ Германии от "Северных потоков" суицидом

Немецкий политик назвал отказ Германии от "Северных потоков" суицидом - РИА Новости, 29.03.2025

Немецкий политик назвал отказ Германии от "Северных потоков" суицидом

Отказ немецких властей от восстановления "Северных потоков" и поставок газа по ним - суицид с учетом высокой стоимости энергии в Германии сегодня, и глава МИД... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:03:00+03:00

2025-03-29T10:03:00+03:00

2025-03-29T10:03:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отказ немецких властей от восстановления "Северных потоков" и поставок газа по ним - суицид с учетом высокой стоимости энергии в Германии сегодня, и глава МИД РФ Сергей Лавров в этом прав, но Германия должна быть на переговорах о будущем газопроводов, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее глава МИД РФ в интервью Первому каналу заявил, что немецкие политики, выступающие против восстановления "Северных потоков", - это больные люди или самоубийцы. Министр, говоря об этой теме, упомянул вице-канцлера Германии Роберт Хабека и главу минобороны страны Бориса Писториуса. "Лавров абсолютно прав. Это как суицид для всей немецкой промышленности и экономики, следовательно, для всего немецкого народа. Всем жителям страны нужно платить за отопление и свет, и это просто не по карману с такими высокими ценами", - сказал агентству Нимайер. Он подчеркнул, что против любого возобновления поставок особенно резко выступают "Зелёные", настроенные крайне антироссийски и представленные в правительстве вице-канцлером Хабеком и главой МИД Анналеной Бербок. "Зелёные заявляют в бундестаге, что члены Христианско-демократического союза, которые уже говорят о желании снова получать газ из РФ, должны быть исключены из переговоров о формировании будущего коалиционного правительства", - сказал собеседник. Политик упомянул возможность переговоров о судьбе "Северных потоков" и высказался за место за столом переговоров для представления интересов Германии, поскольку газопровод был построен для поставок именно немецким потребителям. При этом нынешнее правительство канцлера Олафа Шольца не могло бы представлять немецкие интересы на таких переговорах, так как остаётся у власти только до формирования нового кабинета министров, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20241104/germaniya-1981846463.html

https://ria.ru/20250304/potok-2003074971.html

https://ria.ru/20240930/germaniya-1975416673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, германия, москва, сергей лавров, роберт хабек, борис писториус, в мире