В Гагаузии прошли сходы с требованием освободить главу автономии
В населенных пунктах Гагаузии прошли сходы с требованием освободить Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. В ряде населенных пунктов Гагаузской автономии в составе Молдавии прошли массовые сходы, на которых местные жители потребовали немедленного освобождения руководителя региона Евгении Гуцул, сообщили в пресс-службе гагаузского исполкома (правительства).
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
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"В Копчаке и Казаклии прошли массовые сходы, на которых сельчане потребовали немедленного освобождения Евгении Гуцул из-под стражи и прекращения беспрецедентного давления на Гагаузскую автономию со стороны центральных властей. Люди четко обозначили свою позицию: задержание Башкана (глава – ред.) — это не правосудие, а политическая расправа и месть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства автономии.
Поясняется, что это месть за твердую и независимую позицию Евгении Гуцул, которая не стала подыгрывать Кишиневу. "Месть за голос гагаузского народа, который унизительно отверг Санду (президента Молдавии Майю Санду – ред.) на президентских выборах и полностью проигнорировал навязанный ею "еврореферендум". Сельчане уверены: Башкан невиновна, а дело против нее — это очередная попытка правящей партии посягнуть на особый правовой статус Гагаузии", - поясняется в сообщении.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.