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В Гагаузии прошли сходы с требованием освободить главу автономии - РИА Новости, 29.03.2025
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19:11 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/gagauziya-2008165895.html
В Гагаузии прошли сходы с требованием освободить главу автономии
В Гагаузии прошли сходы с требованием освободить главу автономии - РИА Новости, 29.03.2025
В Гагаузии прошли сходы с требованием освободить главу автономии
В ряде населенных пунктов Гагаузской автономии в составе Молдавии прошли массовые сходы, на которых местные жители потребовали немедленного освобождения... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:11:00+03:00
2025-03-29T19:11:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
майя санду
владимир путин
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. В ряде населенных пунктов Гагаузской автономии в составе Молдавии прошли массовые сходы, на которых местные жители потребовали немедленного освобождения руководителя региона Евгении Гуцул, сообщили в пресс-службе гагаузского исполкома (правительства). Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. "В Копчаке и Казаклии прошли массовые сходы, на которых сельчане потребовали немедленного освобождения Евгении Гуцул из-под стражи и прекращения беспрецедентного давления на Гагаузскую автономию со стороны центральных властей. Люди четко обозначили свою позицию: задержание Башкана (глава – ред.) — это не правосудие, а политическая расправа и месть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства автономии. Поясняется, что это месть за твердую и независимую позицию Евгении Гуцул, которая не стала подыгрывать Кишиневу. "Месть за голос гагаузского народа, который унизительно отверг Санду (президента Молдавии Майю Санду – ред.) на президентских выборах и полностью проигнорировал навязанный ею "еврореферендум". Сельчане уверены: Башкан невиновна, а дело против нее — это очередная попытка правящей партии посягнуть на особый правовой статус Гагаузии", - поясняется в сообщении. Ранее массовые сходы и экстренные заседания местных советов в поддержку Гуцул прошли в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Конгазе, Бешалме, Светлом и других населенных пунктах автономии. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007375161.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, майя санду, владимир путин, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Владимир Путин, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Гагаузии прошли сходы с требованием освободить главу автономии

В населенных пунктах Гагаузии прошли сходы с требованием освободить Гуцул

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. В ряде населенных пунктов Гагаузской автономии в составе Молдавии прошли массовые сходы, на которых местные жители потребовали немедленного освобождения руководителя региона Евгении Гуцул, сообщили в пресс-службе гагаузского исполкома (правительства).
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Режим Майи Санду возрождает для Европы институт узников совести
28 марта, 08:00
«
"В Копчаке и Казаклии прошли массовые сходы, на которых сельчане потребовали немедленного освобождения Евгении Гуцул из-под стражи и прекращения беспрецедентного давления на Гагаузскую автономию со стороны центральных властей. Люди четко обозначили свою позицию: задержание Башкана (глава – ред.) — это не правосудие, а политическая расправа и месть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства автономии.
Поясняется, что это месть за твердую и независимую позицию Евгении Гуцул, которая не стала подыгрывать Кишиневу. "Месть за голос гагаузского народа, который унизительно отверг Санду (президента Молдавии Майю Санду – ред.) на президентских выборах и полностью проигнорировал навязанный ею "еврореферендум". Сельчане уверены: Башкан невиновна, а дело против нее — это очередная попытка правящей партии посягнуть на особый правовой статус Гагаузии", - поясняется в сообщении.
Ранее массовые сходы и экстренные заседания местных советов в поддержку Гуцул прошли в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Конгазе, Бешалме, Светлом и других населенных пунктах автономии.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания
26 марта, 11:25
 
В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулМайя СандуВладимир ПутинЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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