https://ria.ru/20250329/fritaun-2008132294.html

Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом

Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом - РИА Новости, 29.03.2025

Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом

Фритаун готов постараться сделать всё, чтобы помочь Яндексу выйти на рынок Сьерра-Леоне, если эта компания этого захочет, заявил РИА Новости посол этой... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:45:00+03:00

2025-03-29T14:45:00+03:00

2025-03-29T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фритаун готов постараться сделать всё, чтобы помочь Яндексу выйти на рынок Сьерра-Леоне, если эта компания этого захочет, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Если Яндекс придет и скажет мне сегодня, что мы заинтересованы в том, чтобы прийти в Сьерра-Леоне, мы постараемся и сделаем все, чтобы сделать возможным для Яндекса приехать в Сьерра-Леоне", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. По его словам, Яндексу также было бы полезно работать в Сьерра-Леоне. "Страна быстро развивается в сфере ИКТ. Действительно, действительно, очень быстро", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20250329/avtomobili-2008131558.html

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Варвара Скокшина

в мире, сьерра-леоне, россия, яндекс