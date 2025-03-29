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Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом - РИА Новости, 29.03.2025
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14:45 29.03.2025
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Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом
Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом - РИА Новости, 29.03.2025
Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом
Фритаун готов постараться сделать всё, чтобы помочь Яндексу выйти на рынок Сьерра-Леоне, если эта компания этого захочет, заявил РИА Новости посол этой... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:45:00+03:00
2025-03-29T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фритаун готов постараться сделать всё, чтобы помочь Яндексу выйти на рынок Сьерра-Леоне, если эта компания этого захочет, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Если Яндекс придет и скажет мне сегодня, что мы заинтересованы в том, чтобы прийти в Сьерра-Леоне, мы постараемся и сделаем все, чтобы сделать возможным для Яндекса приехать в Сьерра-Леоне", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. По его словам, Яндексу также было бы полезно работать в Сьерра-Леоне. "Страна быстро развивается в сфере ИКТ. Действительно, действительно, очень быстро", - подчеркнул посол.
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в мире, сьерра-леоне, россия, яндекс
В мире, Сьерра-Леоне, Россия, Яндекс
Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом

Посол Йонгаво: Фритаун готов помочь Яндексу выйти на рынок Сьерра-Леоне

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фритаун готов постараться сделать всё, чтобы помочь Яндексу выйти на рынок Сьерра-Леоне, если эта компания этого захочет, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво.
"Если Яндекс придет и скажет мне сегодня, что мы заинтересованы в том, чтобы прийти в Сьерра-Леоне, мы постараемся и сделаем все, чтобы сделать возможным для Яндекса приехать в Сьерра-Леоне", - сказал Йонгаво в беседе с агентством.
По его словам, Яндексу также было бы полезно работать в Сьерра-Леоне. "Страна быстро развивается в сфере ИКТ. Действительно, действительно, очень быстро", - подчеркнул посол.
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