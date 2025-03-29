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Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом
Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом - РИА Новости, 29.03.2025
Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом
Фритаун готов постараться сделать всё, чтобы помочь Яндексу выйти на рынок Сьерра-Леоне, если эта компания этого захочет, заявил РИА Новости посол этой... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:45:00+03:00
2025-03-29T14:45:00+03:00
2025-03-29T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фритаун готов постараться сделать всё, чтобы помочь Яндексу выйти на рынок Сьерра-Леоне, если эта компания этого захочет, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Если Яндекс придет и скажет мне сегодня, что мы заинтересованы в том, чтобы прийти в Сьерра-Леоне, мы постараемся и сделаем все, чтобы сделать возможным для Яндекса приехать в Сьерра-Леоне", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. По его словам, Яндексу также было бы полезно работать в Сьерра-Леоне. "Страна быстро развивается в сфере ИКТ. Действительно, действительно, очень быстро", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20250329/avtomobili-2008131558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сьерра-леоне, россия, яндекс
В мире, Сьерра-Леоне, Россия, Яндекс
Сьерра-Леоне заинтересован сотрудничать с Яндексом
Посол Йонгаво: Фритаун готов помочь Яндексу выйти на рынок Сьерра-Леоне