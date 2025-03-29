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Ефимов: в Москве выделили землю для строительства пищевого производства

Ефимов: в Москве выделили землю для строительства пищевого производства - РИА Новости, 29.03.2025

Ефимов: в Москве выделили землю для строительства пищевого производства

На Новоорловской улице в Москве выделили 0,7 гектара земли на льготных условиях для возведения пищевого производства в рамках реализации масштабного... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:12:00+03:00

2025-03-29T14:12:00+03:00

2025-03-29T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На Новоорловской улице в Москве выделили 0,7 гектара земли на льготных условиях для возведения пищевого производства в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Так, город предоставил компании земельный участок в районе Ново-Переделкино для строительства предприятия площадью 8,5 тысячи квадратных метров по изготовлению продуктов питания, полуфабрикатов и кондитерских изделий. Там смогут работать 100 человек. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 300 миллионов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он напомнил, что мера, позволяющая бизнесу получить площадки для строительства производств по льготной ставке один рубль в год, действует с в Москве с 2022 года.Как отмечается в сообщении, город уделяет внимание организации важных производств, особенно в пищевом секторе. Так, под их возведение в рамках МаИП отведено примерно 120 гектаров земли.В пресс-релизе уточняется, что в рамках МаИП на разных стадиях реализации находится 16 проектов возведения производств продуктов питания, в том числе на участках, занимающих 96 гектаров земли, в Троицком округе.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, какие предприятия будут открыты в Москве.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы