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Джонсон призвал европейцев доказать, что они не нахлебники США - РИА Новости, 29.03.2025
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16:29 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/dzhonson-2008147051.html
Джонсон призвал европейцев доказать, что они не нахлебники США
Джонсон призвал европейцев доказать, что они не нахлебники США - РИА Новости, 29.03.2025
Джонсон призвал европейцев доказать, что они не нахлебники США
Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:29:00+03:00
2025-03-29T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве. Есть только один хороший способ заставить США серьезно относиться к обороне Европы - и это значит показать, что мы сами относимся к ней серьезно", - написал Джонсон в колонке для Daily Mail. На фоне сравнения менее благоприятной системы соцзащиты США с европейской у американцев, как пишет Джонсон, вызывают раздражение, когда им говорят, что они платят больше на оборону Европы, чем сами европейцы. "Спустя долгое время после окончания холодной войны США по-прежнему тратят более 100 миллиардов долларов в год только на содержание войск и ракет в Европе - и американский избиратель это заметил", - пишет Джонсон. "Нам нужно, чтобы Америка была гегемоном западного мира, и нам нужно, чтобы Америка отстаивала свободу и демократию, особенно на Украине", - добавил он. По его словам, Европа не должна заблуждаться, считая, что сможет создать альтернативный НАТО механизм для обороны. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008111220.html
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в мире, европа, сша, америка, борис джонсон, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша, великобритания
В мире, Европа, США, Америка, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США, Великобритания
Джонсон призвал европейцев доказать, что они не нахлебники США

Экс-премьер Британии Джонсон: Европа должна показать, что она не нахлебник США

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве. Есть только один хороший способ заставить США серьезно относиться к обороне Европы - и это значит показать, что мы сами относимся к ней серьезно", - написал Джонсон в колонке для Daily Mail.
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На фоне сравнения менее благоприятной системы соцзащиты США с европейской у американцев, как пишет Джонсон, вызывают раздражение, когда им говорят, что они платят больше на оборону Европы, чем сами европейцы.
"Спустя долгое время после окончания холодной войны США по-прежнему тратят более 100 миллиардов долларов в год только на содержание войск и ракет в Европе - и американский избиратель это заметил", - пишет Джонсон.
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"Нам нужно, чтобы Америка была гегемоном западного мира, и нам нужно, чтобы Америка отстаивала свободу и демократию, особенно на Украине", - добавил он.
По его словам, Европа не должна заблуждаться, считая, что сможет создать альтернативный НАТО механизм для обороны.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В миреЕвропаСШААмерикаБорис ДжонсонДональд ТрампПит ХегсетНАТОМинистерство обороны СШАВеликобритания
 
 
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