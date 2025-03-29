https://ria.ru/20250329/dzhonson-2008147051.html

Джонсон призвал европейцев доказать, что они не нахлебники США

Джонсон призвал европейцев доказать, что они не нахлебники США - РИА Новости, 29.03.2025

Джонсон призвал европейцев доказать, что они не нахлебники США

Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:29:00+03:00

2025-03-29T16:29:00+03:00

2025-03-29T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве. Есть только один хороший способ заставить США серьезно относиться к обороне Европы - и это значит показать, что мы сами относимся к ней серьезно", - написал Джонсон в колонке для Daily Mail. На фоне сравнения менее благоприятной системы соцзащиты США с европейской у американцев, как пишет Джонсон, вызывают раздражение, когда им говорят, что они платят больше на оборону Европы, чем сами европейцы. "Спустя долгое время после окончания холодной войны США по-прежнему тратят более 100 миллиардов долларов в год только на содержание войск и ракет в Европе - и американский избиратель это заметил", - пишет Джонсон. "Нам нужно, чтобы Америка была гегемоном западного мира, и нам нужно, чтобы Америка отстаивала свободу и демократию, особенно на Украине", - добавил он. По его словам, Европа не должна заблуждаться, считая, что сможет создать альтернативный НАТО механизм для обороны. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008111220.html

https://ria.ru/20250329/soglashenie-2008073876.html

https://ria.ru/20250329/konflikt-2008076728.html

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в мире, европа, сша, америка, борис джонсон, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша, великобритания