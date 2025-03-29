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Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/dnevnik-2008156653.html
Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике
Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике - РИА Новости, 29.03.2025
Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике
Пенсионерка из Казачьей Локни в Курской области Александра рассказала РИА Новости, что во время оккупации ВСУ вела дневник, но он сгорел вместе с её домом в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:37:00+03:00
2025-03-29T17:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 мар – РИА Новости. Пенсионерка из Казачьей Локни в Курской области Александра рассказала РИА Новости, что во время оккупации ВСУ вела дневник, но он сгорел вместе с её домом в результате атак украинских войск. "Я писала все, каждый день писала, но он (дневник – ред.) сгорел. Мы уже, конечно, и не вспомним всего", - рассказала женщина, эвакуированная после более полугода оккупации. По словам ее дочери Ольги, дом, где они жили с семьей, несколько раз попадал под удары ВСУ. Во время одной из атак не уцелел и дневник, который вела пенсионерка. Семья же была вынуждена переселиться в сарай. Кроме того, Александра рассказала, что каждый вечер читала семье молитвы. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html
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россия
курская область
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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике

Дневник пенсионерки об оккупации Курской области был уничтожен из-за атак ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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КУРСК, 29 мар – РИА Новости. Пенсионерка из Казачьей Локни в Курской области Александра рассказала РИА Новости, что во время оккупации ВСУ вела дневник, но он сгорел вместе с её домом в результате атак украинских войск.
"Я писала все, каждый день писала, но он (дневник – ред.) сгорел. Мы уже, конечно, и не вспомним всего", - рассказала женщина, эвакуированная после более полугода оккупации.
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По словам ее дочери Ольги, дом, где они жили с семьей, несколько раз попадал под удары ВСУ. Во время одной из атак не уцелел и дневник, который вела пенсионерка. Семья же была вынуждена переселиться в сарай.
Кроме того, Александра рассказала, что каждый вечер читала семье молитвы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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