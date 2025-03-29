https://ria.ru/20250329/dnevnik-2008156653.html
Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике
Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике - РИА Новости, 29.03.2025
Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике
Пенсионерка из Казачьей Локни в Курской области Александра рассказала РИА Новости, что во время оккупации ВСУ вела дневник, но он сгорел вместе с её домом в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:37:00+03:00
2025-03-29T17:37:00+03:00
2025-03-29T17:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
КУРСК, 29 мар – РИА Новости. Пенсионерка из Казачьей Локни в Курской области Александра рассказала РИА Новости, что во время оккупации ВСУ вела дневник, но он сгорел вместе с её домом в результате атак украинских войск. "Я писала все, каждый день писала, но он (дневник – ред.) сгорел. Мы уже, конечно, и не вспомним всего", - рассказала женщина, эвакуированная после более полугода оккупации. По словам ее дочери Ольги, дом, где они жили с семьей, несколько раз попадал под удары ВСУ. Во время одной из атак не уцелел и дневник, который вела пенсионерка. Семья же была вынуждена переселиться в сарай. Кроме того, Александра рассказала, что каждый вечер читала семье молитвы. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html
https://ria.ru/20250329/vs-2008145436.html
https://ria.ru/20250329/vsu-2008140155.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике
Дневник пенсионерки об оккупации Курской области был уничтожен из-за атак ВСУ