https://ria.ru/20250329/dnevnik-2008156653.html

Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике

Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике - РИА Новости, 29.03.2025

Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике

Пенсионерка из Казачьей Локни в Курской области Александра рассказала РИА Новости, что во время оккупации ВСУ вела дневник, но он сгорел вместе с её домом в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:37:00+03:00

2025-03-29T17:37:00+03:00

2025-03-29T17:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 29 мар – РИА Новости. Пенсионерка из Казачьей Локни в Курской области Александра рассказала РИА Новости, что во время оккупации ВСУ вела дневник, но он сгорел вместе с её домом в результате атак украинских войск. "Я писала все, каждый день писала, но он (дневник – ред.) сгорел. Мы уже, конечно, и не вспомним всего", - рассказала женщина, эвакуированная после более полугода оккупации. По словам ее дочери Ольги, дом, где они жили с семьей, несколько раз попадал под удары ВСУ. Во время одной из атак не уцелел и дневник, который вела пенсионерка. Семья же была вынуждена переселиться в сарай. Кроме того, Александра рассказала, что каждый вечер читала семье молитвы. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html

https://ria.ru/20250329/vs-2008145436.html

https://ria.ru/20250329/vsu-2008140155.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины