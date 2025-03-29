https://ria.ru/20250329/braziliya-2008077063.html

Да Силва "отшил" экс-премьера Италии, приехавшего по просьбе Зеленского

Да Силва "отшил" экс-премьера Италии, приехавшего по просьбе Зеленского - РИА Новости, 29.03.2025

Да Силва "отшил" экс-премьера Италии, приехавшего по просьбе Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался общаться с экс-премьером Италии Массимо д’Алемой, приехавшим по просьбе Владимира Зеленского, об этом... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T06:07:00+03:00

2025-03-29T06:07:00+03:00

2025-03-29T10:09:00+03:00

бразилия

в мире

италия

украина

владимир зеленский

луис инасиу лула да силва

си цзиньпин

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался общаться с экс-премьером Италии Массимо д’Алемой, приехавшим по просьбе Владимира Зеленского, об этом рассказал сам д’Алема, чьи слова приводит La Repubblica."Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной", — пожаловался политик.Зеленский, по словам д’Алемы, обратился к нему с просьбой в кулуарах "балканской инициативы" — речь, вероятно, идет о саммите стран Юго-Восточной Европы, проходившем в конце февраля в Тиране, на котором присутствовал глава киевского режима."Он (Зеленский. — Прим. ред.) ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны", — рассказал экс-премьер.Как пояснил д’Алема, глава киевского режима попросил его съездить к президенту Бразилии да Силве и председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы понять, могут ли они "что-то сделать".Визит в Пекин, по словам д’Алемы, также не привел к конкретным результатам."Я поговорил с ответственным за внешнюю политику в Коммунистической партии, а не с последним заместителем секретаря. Он сказал мне: мы могли бы подумать о международных силах, немного похожих на те, что были в Косово. Затем он попрощался со мной фразой, которая заставила меня задуматься: знаете, вы первый европеец, который приехал поговорить с нами об этом, остальные только просят нас не поддерживать Россию", — рассказал экс-премьер.Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не будет посылать войска на Украину, но готова отправить туда "миротворческую миссию".Бразильский лидер при этом не уточнил, о каком формате возможной миссии идет речь.Массимо Д'Алема занимал пост премьер-министра Италии с 1998 по 2000 год, затем был заместителем премьер-министра и министром иностранных дел с 2006-го по 2008-й.

https://ria.ru/20250220/brazilija-2000589113.html

https://ria.ru/20250127/putin-1995775898.html

https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1896872952.html

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бразилия, в мире, италия, украина, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, си цзиньпин