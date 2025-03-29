https://ria.ru/20250329/biznes-tsentr-2008131217.html

Бизнес-центр в Беговом районе построен на 60%

Бизнес-центр в Беговом районе построен на 60% - РИА Новости, 29.03.2025

Бизнес-центр в Беговом районе построен на 60%

Строящийся в Беговом районе Москвы бизнес-центр готов примерно на 60%, на нем завершаются кровельные работы, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:37:00+03:00

2025-03-29T14:37:00+03:00

2025-03-29T15:15:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Строящийся в Беговом районе Москвы бизнес-центр готов примерно на 60%, на нем завершаются кровельные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "Строящийся бизнес-центр состоит из трех 20-этажных башен. В единое пространство их объединит трехуровневая подземная стоянка на 589 машино-мест. Совокупная площадь трех корпусов – около 132 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. Министр отметил, что помещения на первых этажах займут кафе, рестораны, салоны красоты, магазины, вестибюли, зоны коворкинга и переговорные.Сами офисы займут со второго по 20-й этаж каждой башни. На разных уровнях в трех башнях будут установлены балконы. Уточняется, что в каждом корпусе будут установлены 10 лифтов. Работы планируется завершить в 2026 году, заключил Овчинский. Бизнес-центр класса А+ возводится на 1-й улице Ямского Поля, владение 8, на территории бывшего часового завода "Слава". Девелоперами выступают группа ВЭБ и MR Group.

https://ria.ru/20250329/solntsevo-2008051963.html

москва

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Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы