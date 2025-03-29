Бизнес-центр в Беговом районе построен на 60%
В строящемся бизнес-центре завершаются кровельные работы
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Строящийся в Беговом районе Москвы бизнес-центр готов примерно на 60%, на нем завершаются кровельные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Строящийся бизнес-центр состоит из трех 20-этажных башен. В единое пространство их объединит трехуровневая подземная стоянка на 589 машино-мест. Совокупная площадь трех корпусов – около 132 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
"Строящийся бизнес-центр состоит из трех 20-этажных башен. В единое пространство их объединит трехуровневая подземная стоянка на 589 машино-мест. Совокупная площадь трех корпусов – около 132 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
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Министр отметил, что помещения на первых этажах займут кафе, рестораны, салоны красоты, магазины, вестибюли, зоны коворкинга и переговорные.
Сами офисы займут со второго по 20-й этаж каждой башни. На разных уровнях в трех башнях будут установлены балконы.
Уточняется, что в каждом корпусе будут установлены 10 лифтов. Работы планируется завершить в 2026 году, заключил Овчинский.
Бизнес-центр класса А+ возводится на 1-й улице Ямского Поля, владение 8, на территории бывшего часового завода "Слава".
Девелоперами выступают группа ВЭБ и MR Group.
Бизнес-центр класса А+ возводится на 1-й улице Ямского Поля, владение 8, на территории бывшего часового завода "Слава".
Девелоперами выступают группа ВЭБ и MR Group.