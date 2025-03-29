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Бизнес-центр в Беговом районе построен на 60% - РИА Новости, 29.03.2025
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14:37 29.03.2025 (обновлено: 15:15 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/biznes-tsentr-2008131217.html
Бизнес-центр в Беговом районе построен на 60%
Бизнес-центр в Беговом районе построен на 60% - РИА Новости, 29.03.2025
Бизнес-центр в Беговом районе построен на 60%
Строящийся в Беговом районе Москвы бизнес-центр готов примерно на 60%, на нем завершаются кровельные работы, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:37:00+03:00
2025-03-29T15:15:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Строящийся в Беговом районе Москвы бизнес-центр готов примерно на 60%, на нем завершаются кровельные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "Строящийся бизнес-центр состоит из трех 20-этажных башен. В единое пространство их объединит трехуровневая подземная стоянка на 589 машино-мест. Совокупная площадь трех корпусов – около 132 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. Министр отметил, что помещения на первых этажах займут кафе, рестораны, салоны красоты, магазины, вестибюли, зоны коворкинга и переговорные.Сами офисы займут со второго по 20-й этаж каждой башни. На разных уровнях в трех башнях будут установлены балконы. Уточняется, что в каждом корпусе будут установлены 10 лифтов. Работы планируется завершить в 2026 году, заключил Овчинский. Бизнес-центр класса А+ возводится на 1-й улице Ямского Поля, владение 8, на территории бывшего часового завода "Слава". Девелоперами выступают группа ВЭБ и MR Group.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Бизнес-центр в Беговом районе построен на 60%

В строящемся бизнес-центре завершаются кровельные работы

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Строящийся в Беговом районе Москвы бизнес-центр готов примерно на 60%, на нем завершаются кровельные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Строящийся бизнес-центр состоит из трех 20-этажных башен. В единое пространство их объединит трехуровневая подземная стоянка на 589 машино-мест. Совокупная площадь трех корпусов – около 132 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Министр отметил, что помещения на первых этажах займут кафе, рестораны, салоны красоты, магазины, вестибюли, зоны коворкинга и переговорные.
Сами офисы займут со второго по 20-й этаж каждой башни. На разных уровнях в трех башнях будут установлены балконы.
Уточняется, что в каждом корпусе будут установлены 10 лифтов. Работы планируется завершить в 2026 году, заключил Овчинский.

Бизнес-центр класса А+ возводится на 1-й улице Ямского Поля, владение 8, на территории бывшего часового завода "Слава".

Девелоперами выступают группа ВЭБ и MR Group.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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