https://ria.ru/20250329/bespilotnik-2008113820.html

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 29.03.2025

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T13:19:00+03:00

2025-03-29T13:19:00+03:00

2025-03-29T13:19:00+03:00

россия

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "29 марта с 10.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250329/gladkov-2008067056.html

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Варвара Скокшина

россия, белгородская область, происшествия