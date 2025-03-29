https://ria.ru/20250329/bespilotnik-2008113820.html
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 29.03.2025
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:19:00+03:00
2025-03-29T13:19:00+03:00
2025-03-29T13:19:00+03:00
россия
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "29 марта с 10.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250329/gladkov-2008067056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, происшествия
Россия, Белгородская область, Происшествия
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью