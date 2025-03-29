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Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 14 - РИА Новости, 29.03.2025
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16:51 29.03.2025 (обновлено: 16:52 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/bangkok-2008150408.html
Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 14
Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 14 - РИА Новости, 29.03.2025
Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 14
Количество погибших в Бангкоке в результате мощного землетрясения в соседней Мьянме достигло 14 человек, сообщает в субботу таиландский сетевой телеканал... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:51:00+03:00
2025-03-29T16:52:00+03:00
в мире
бангкок
мьянма
таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Количество погибших в Бангкоке в результате мощного землетрясения в соседней Мьянме достигло 14 человек, сообщает в субботу таиландский сетевой телеканал Reporters, обобщая информацию от своих корреспондентов, находящихся на местах разрушений, вызванных землетрясением. Ранее сообщалось о 10 погибших, 16 раненых и 101 пропавшем без вести. "Общее количество погибших в Бангкоке возросло до 14 человек, количество раненых уточняется, пропавшими считаются не менее 118 человек", - говорится в репортаже телеканала. Reporters уточняет, что количество погибших при обрушении недостроенного 30-этажного нового здания Управления генерального аудитора Таиланда увеличилось еще на одного человека, тело которого нашли спасатели, и теперь составляет девять человек. Ранее сообщалось о восьми погибших в этой катастрофе. Из-под завалов извлечены восемь раненых, пропавшими без вести считаются 78 человек. Поиск выживших и тел погибших на месте обрушившегося 30-этажного здания чрезвычайно затруднен, так как остатки строения представляют собой коническую гору искореженного бетона и строительной арматуры, сообщает в репортаже телеканала один из спасателей, работающих с поисковыми служебными собаками. "Нам пока удалось найти выживших и тела погибших только по краям зоны разрушения. В центр объекта пока проникнуть не удалось. Там работает тяжелая техника, разбирая завал, но пока разобрать достаточный проход, чтобы пробиться к середине, получается с трудом и значительными затратами времени", - сказал спасатель, добавив, что его коллегам удалось на только что разобранном техникой участке найти признаки нахождения там не менее трех человек. "Однако мы пока не можем сказать, живы они или нет. Пока все усилия идут на то, чтобы извлечь их из-под завалов", - сказал он. Еще пять человек погибли на двух других строительных площадках при падении с высоты, включая оператора крана на строительстве многоэтажного здания, который погиб в результате обрушения крана, сообщает телеканал. Точное количество лиц, получивших травмы во время землетрясения, пока уточняется властями таиландской столицы, так как травмы были получены в разных районах города при разных обстоятельствах, и некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, в результате чего они не попали в статистику, отражающую пока только информацию, полученную из больниц, говорится в сообщении. По предварительным данным городской администрации, всего в Бангкоке пропали без вести не менее 118 человек, однако телеканалу не удалось получить информацию о том, где и при каких обстоятельствах пропали более 40 человек помимо пропавших при обрушении 30-этажного здания, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250328/obrushenie-2007889592.html
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в мире, бангкок, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Бангкок, Мьянма, Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 14

Число погибших при мощном землетрясении в Бангкоке достигло 14 человек

© AP Photo / Wason WanichakornСпасатели на месте обрушения здания в Бангкоке, Таиланд
Спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке, Таиланд
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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Количество погибших в Бангкоке в результате мощного землетрясения в соседней Мьянме достигло 14 человек, сообщает в субботу таиландский сетевой телеканал Reporters, обобщая информацию от своих корреспондентов, находящихся на местах разрушений, вызванных землетрясением.
Ранее сообщалось о 10 погибших, 16 раненых и 101 пропавшем без вести.
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"Общее количество погибших в Бангкоке возросло до 14 человек, количество раненых уточняется, пропавшими считаются не менее 118 человек", - говорится в репортаже телеканала.
Reporters уточняет, что количество погибших при обрушении недостроенного 30-этажного нового здания Управления генерального аудитора Таиланда увеличилось еще на одного человека, тело которого нашли спасатели, и теперь составляет девять человек. Ранее сообщалось о восьми погибших в этой катастрофе. Из-под завалов извлечены восемь раненых, пропавшими без вести считаются 78 человек.
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Поиск выживших и тел погибших на месте обрушившегося 30-этажного здания чрезвычайно затруднен, так как остатки строения представляют собой коническую гору искореженного бетона и строительной арматуры, сообщает в репортаже телеканала один из спасателей, работающих с поисковыми служебными собаками.
"Нам пока удалось найти выживших и тела погибших только по краям зоны разрушения. В центр объекта пока проникнуть не удалось. Там работает тяжелая техника, разбирая завал, но пока разобрать достаточный проход, чтобы пробиться к середине, получается с трудом и значительными затратами времени", - сказал спасатель, добавив, что его коллегам удалось на только что разобранном техникой участке найти признаки нахождения там не менее трех человек.
"Однако мы пока не можем сказать, живы они или нет. Пока все усилия идут на то, чтобы извлечь их из-под завалов", - сказал он.
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Еще пять человек погибли на двух других строительных площадках при падении с высоты, включая оператора крана на строительстве многоэтажного здания, который погиб в результате обрушения крана, сообщает телеканал.
Точное количество лиц, получивших травмы во время землетрясения, пока уточняется властями таиландской столицы, так как травмы были получены в разных районах города при разных обстоятельствах, и некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, в результате чего они не попали в статистику, отражающую пока только информацию, полученную из больниц, говорится в сообщении.
По предварительным данным городской администрации, всего в Бангкоке пропали без вести не менее 118 человек, однако телеканалу не удалось получить информацию о том, где и при каких обстоятельствах пропали более 40 человек помимо пропавших при обрушении 30-этажного здания, говорится в сообщении.
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