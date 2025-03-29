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Почему в самого опасного маньяка в США влюблялись толпами

Почему в самого опасного маньяка в США влюблялись толпами - РИА Новости, 29.03.2025

Почему в самого опасного маньяка в США влюблялись толпами

Он по праву считается одним из самых жестоких убийц в истории США. Этот серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил действовал в 1970-е годы по всей РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T09:00:00+03:00

2025-03-29T09:00:00+03:00

2025-03-29T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Он по праву считается одним из самых жестоких убийц в истории США. Этот серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил действовал в 1970-е годы по всей Америке. На его счету как минимум 31 убийство, но ряд источников приписывают преступнику около сотни жертв.В это трудно поверить, но у Теда Банди, пытавшего и убивавшего беззащитных девушек, уже после разоблачения было множество поклонниц. Его необычная история - в материале РИА Новости.Голливудская улыбкаДо сих пор личность Теда Банди не дает покоя психологам и криминалистам: как так вышло, что мальчик, выросший в набожной и любящей семье, стал жестоким маньяком.В детстве он вместе с матерью и отчимом по воскресеньям посещал церковь, занимался в лагере бойскаутов. Банди отучился в университете на психолога и какое-то время помогал жертвам насилия, работая на горячей линии, отговаривая людей от суицидальных мыслей.Возмужав, он становится похож на кинозвезду: легко находил общий язык с людьми и мог очаровать практически любую женщину.Даже близкие не подозревали, что за маской обаятельного парня с голливудской улыбкой скрывается настоящий монстр, пытавший, насиловавший и убивавший людей.Начало кровавого путиПолиция так точно и не выяснила, когда Тед Банди начал свой кровавый путь. Судебному психологу он рассказывал, что убил двух женщин еще в 1969 году. Однако первое официально подтвержденное преступление Банди совершил в 1974 году в Сиэтле. Жертвой стала его бывшая однокурсница Линда Эн Хилли.Чуть позже исчезла еще одна студентка - Донна Гейл Мэнсон — она отправилась на концерт и не вернулась. С тех пор каждый месяц в окрестностях Сиэтла бесследно пропадали молодые девушки.Весь город был в панике, женщины старались не выходить поодиночке на улицу по ночам. Но обаятельный парень не внушал своим жертвам опасения. В то время ему было около тридцати.Первые подозренияДолгое время Банди удавалось оставаться вне подозрений. Пока о другой, кровавой стороне его жизни не догадалась его возлюбленная Элизабет Кендалл. Со временем она стала подмечать странности в поведении Теда.У Банди появились резкие перепады настроения, он мог куда-то сорваться из дома посреди ночи. А однажды Элизабет нашла в доме мешок с чужими женскими вещами, как раз в это время по телевизору рассказывали о загадочных исчезновениях девушек.В другой раз Тед заплакал и сообщил возлюбленной, что хочет признаться в чем-то страшном, но так ничего и не сказал.Элизабет на всякий случай все же сообщила в полицию о своих подозрениях. Ее слова не восприняли серьезно, обаятельный молодой человек с безупречной репутацией был совершенно не похож на хладнокровного убийцу.Арест и два побегаСпустя какое-то время Тед Банди переехал в Солт-Лейк-Сити, где он попытался похитить восемнадцатилетнюю Кэрол Даронч. К счастью, девушка смогла выпрыгнуть из машины и сбежать.Кэрол хорошо описала внешность преступника и его автомобиль.Благодаря ее показаниям Теда Банди наконец поймали. Приметную желтую машину остановил патрульный. Следователи нашли улики, подтверждающие, что именно Банди причастен к исчезновению молодых девушек.Пока шло следствие, он дважды смог сбежать. Первый раз — из зала суда, второй — из тюрьмы.Очень изобретательным был его побег из тюрьмы. Чтобы выбраться на свободу, Банди очень сильно похудел: он протиснулся в люк на потолке камеры, пробрался по перекрытиям до комнаты, где жил тюремный охранник. Там он переоделся в его униформу и спокойно вышел через парадный вход.На свободе Банди убивает еще как минимум трех человек, в том числе 12-летнюю девочку. Убийцу снова задержал рядовой полицейский в штате Флорида.Женился прямо в зале судаЧто удивительно, пока шли долгие судебные разбирательства, у кровожадного убийцы появилось множество поклонниц, попавших под его обаяние.Женщины считали, что такой красивый, привлекательный, с хорошо подвешенным языком мужчина не мог совершить жестокие преступления. В Америке судебные тяжбы могут длиться годами, так и произошло с Банди.В 1980 году он сделал предложение прямо в зале суда своей самой преданной фанатке Кэрол Энн Бун, бывшей коллеге Теда, с которой он работал в кризисном центре для жертв насилия.Бун приняла его, и Банди объявил присутствующим, что теперь они женаты, по закону штата Флорида устное заявление о женитьбе в присутствии судьи считается законным заключением брака.В октябре 1982 года Бун родила от Теда Банди дочь, правда через четыре года она развелась с Банди. К этому моменту убийца под давлением улик признался в преступлениях.В конечном итоге Банди приговорили к смертной казни за убийство более 30 девушек, которая состоялась 24 января 1989 года.

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в мире, сиэтл, флорида, солт-лейк-сити