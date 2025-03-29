https://ria.ru/20250329/avtobus-2008160038.html

В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами

В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами - РИА Новости, 29.03.2025

В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами

Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде, пассажиры и водитель успели выйти, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T18:07:00+03:00

2025-03-29T18:07:00+03:00

2025-03-29T18:07:00+03:00

происшествия

авто

нижний новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008159699_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0771ad98433987c81eb759158872bd0d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде, пассажиры и водитель успели выйти, сообщает региональное управление МВД. Инцидент произошел в субботу около 15.00 мск возле дома 9 по улице Ларина. "По предварительной информации, произошло возгорание рейсового автобуса. В момент возгорания в общественном транспорте находились пассажиры, которые самостоятельно покинули автобус. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250121/avtobus-1994742371.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, нижний новгород