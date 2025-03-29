Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/avtobus-2008160038.html
В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами
В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами - РИА Новости, 29.03.2025
В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами
Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде, пассажиры и водитель успели выйти, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:07:00+03:00
2025-03-29T18:07:00+03:00
происшествия
авто
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008159699_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0771ad98433987c81eb759158872bd0d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде, пассажиры и водитель успели выйти, сообщает региональное управление МВД. Инцидент произошел в субботу около 15.00 мск возле дома 9 по улице Ларина. "По предварительной информации, произошло возгорание рейсового автобуса. В момент возгорания в общественном транспорте находились пассажиры, которые самостоятельно покинули автобус. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250121/avtobus-1994742371.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008159699_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_0a682fcebb9811305afd449af4af608b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, нижний новгород
Происшествия, Авто, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами

В Нижнем Новгороде сгорел рейсовый автобус, пассажиры и водитель успели выйти

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramРейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде
Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде, пассажиры и водитель успели выйти, сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел в субботу около 15.00 мск возле дома 9 по улице Ларина.
«
"По предварительной информации, произошло возгорание рейсового автобуса. В момент возгорания в общественном транспорте находились пассажиры, которые самостоятельно покинули автобус. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники МЧС России во время тушения автобуса, который загорелся в Туймазинском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Башкирии сгорел автобус с туристами
21 января, 09:19
 
ПроисшествияАвтоНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала