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В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами
В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами - РИА Новости, 29.03.2025
В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами
Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде, пассажиры и водитель успели выйти, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:07:00+03:00
2025-03-29T18:07:00+03:00
2025-03-29T18:07:00+03:00
происшествия
авто
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде, пассажиры и водитель успели выйти, сообщает региональное управление МВД. Инцидент произошел в субботу около 15.00 мск возле дома 9 по улице Ларина. "По предварительной информации, произошло возгорание рейсового автобуса. В момент возгорания в общественном транспорте находились пассажиры, которые самостоятельно покинули автобус. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижний новгород
Происшествия, Авто, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами
В Нижнем Новгороде сгорел рейсовый автобус, пассажиры и водитель успели выйти