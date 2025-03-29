Канцлер Австрии Штокер возглавил Австрийскую народную партию
Die Presse: канцлер Австрии Штокер избран главой Австрийской народной партии
© AP Photo / Heinz-Peter BaderПарламент Австрии
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Парламент Австрии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер подавляющим большинством голосов утвержден на должность главы Австрийской народной партии (АНП) в ходе ее съезда, сообщает газета die Presse.
В январе Штокер был назначен временно исполняющим обязанности главы партии после ухода с этого поста бывшего канцлера Карла Нехаммера.
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"Спустя три месяца во главе АНП, а между тем уже и на посту канцлера, партия теперь и совершенно официально выбрала Кристиана Штокера своим главой на… очередном федеральном партийном съезде в эту субботу. Он получил 98,42% голосов делегатов", - говорится в статье.
Нехаммер ушел в отставку с поста канцлера и главы АНП в январе текущего года, после того как переговоры о формировании правительства провалились. После его ухода министр иностранных дел Австрии Шалленберг возглавил временное правительство республики. А в начале марта президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство страны во главе с канцлером Штокером. Впервые правящая коалиция состоит из трех партий: Австрийской народной партии, Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и NEOS. В нее не вошла партия, победившая на прошедших выборах - правая Австрийская партия свободы
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые".
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