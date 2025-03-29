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В Херсонской области при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 29.03.2025
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09:56 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/aleshki-2008090423.html
В Херсонской области при обстреле пострадали два человека
В Херсонской области при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 29.03.2025
В Херсонской области при обстреле пострадали два человека
Две женщины ранены в Алешках в результате артиллерийского удара ВСУ по городу, всего за сутки артиллерия киевского режима провела 46 обстрелов левого берега... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:56:00+03:00
2025-03-29T09:56:00+03:00
в мире
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 29 мар - РИА Новости. Две женщины ранены в Алешках в результате артиллерийского удара ВСУ по городу, всего за сутки артиллерия киевского режима провела 46 обстрелов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "ВСУ совершили обстрел населенного пункта Алешки, в результате чего пострадали две женщины. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Алешки, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Новая Каховка, Корсунка.
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херсонская область
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в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстреле пострадали два человека

В херсонских Алешках при обстреле со стороны ВСУ пострадали две женщины

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 мар - РИА Новости. Две женщины ранены в Алешках в результате артиллерийского удара ВСУ по городу, всего за сутки артиллерия киевского режима провела 46 обстрелов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"ВСУ совершили обстрел населенного пункта Алешки, в результате чего пострадали две женщины. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Алешки, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Новая Каховка, Корсунка.
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В миреДнепр (город)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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