https://ria.ru/20250329/aleshki-2008090423.html

В Херсонской области при обстреле пострадали два человека

В Херсонской области при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 29.03.2025

В Херсонской области при обстреле пострадали два человека

Две женщины ранены в Алешках в результате артиллерийского удара ВСУ по городу, всего за сутки артиллерия киевского режима провела 46 обстрелов левого берега... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T09:56:00+03:00

2025-03-29T09:56:00+03:00

2025-03-29T09:56:00+03:00

в мире

днепр (город)

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 29 мар - РИА Новости. Две женщины ранены в Алешках в результате артиллерийского удара ВСУ по городу, всего за сутки артиллерия киевского режима провела 46 обстрелов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "ВСУ совершили обстрел населенного пункта Алешки, в результате чего пострадали две женщины. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Алешки, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Новая Каховка, Корсунка.

https://ria.ru/20250328/vojska-2007985265.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины