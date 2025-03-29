https://ria.ru/20250329/afganistan-2008187725.html

В Афганистане освободили гражданку США

В Афганистане освободили гражданку США - РИА Новости, 29.03.2025

В Афганистане освободили гражданку США

Гражданка США, помещенная в Афганистане под стражу в феврале за нелегальное использование дрона, была освобождена в результате международного переговорного... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T23:33:00+03:00

2025-03-29T23:33:00+03:00

2025-03-29T23:34:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гражданка США, помещенная в Афганистане под стражу в феврале за нелегальное использование дрона, была освобождена в результате международного переговорного процесса, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. В феврале информационный портал Ariana news сообщал, что министерство внутренних дел Афганистана подтвердило арест трех иностранцев - двух подданных Великобритании и гражданина США. "Американка, которая несколько недель удерживалась "Талибаном" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.) в Афганистане, была освобождена из-под стражи", - пишет агентство. Отмечается, что Фэй Дейл Холл, задержанная в феврале по обвинению в использовании дрона без разрешения, была освобождена в четверг в рамках сделки, в заключении которой принимали участие переговорщики из Катара. Вскоре она должна отправиться домой. Таким образом, всего с января из заключения в Афганистане освободили четырех граждан США, включая Холл.

https://ria.ru/20250223/afganistan-2001150646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, сша, великобритания, талибан, оон