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В Афганистане освободили гражданку США - РИА Новости, 29.03.2025
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23:33 29.03.2025 (обновлено: 23:34 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/afganistan-2008187725.html
В Афганистане освободили гражданку США
В Афганистане освободили гражданку США - РИА Новости, 29.03.2025
В Афганистане освободили гражданку США
Гражданка США, помещенная в Афганистане под стражу в феврале за нелегальное использование дрона, была освобождена в результате международного переговорного... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:33:00+03:00
2025-03-29T23:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гражданка США, помещенная в Афганистане под стражу в феврале за нелегальное использование дрона, была освобождена в результате международного переговорного процесса, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. В феврале информационный портал Ariana news сообщал, что министерство внутренних дел Афганистана подтвердило арест трех иностранцев - двух подданных Великобритании и гражданина США. "Американка, которая несколько недель удерживалась "Талибаном" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.) в Афганистане, была освобождена из-под стражи", - пишет агентство. Отмечается, что Фэй Дейл Холл, задержанная в феврале по обвинению в использовании дрона без разрешения, была освобождена в четверг в рамках сделки, в заключении которой принимали участие переговорщики из Катара. Вскоре она должна отправиться домой. Таким образом, всего с января из заключения в Афганистане освободили четырех граждан США, включая Холл.
https://ria.ru/20250223/afganistan-2001150646.html
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в мире, афганистан, сша, великобритания, талибан, оон
В мире, Афганистан, США, Великобритания, Талибан, ООН
В Афганистане освободили гражданку США

AP: в Афганистане освободили гражданку США, задержанную за использование дрона

© РИА Новости / Саид Закерия | Перейти в медиабанкСотрудники национальной полиции Афганистана
Сотрудники национальной полиции Афганистана - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Саид Закерия
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Сотрудники национальной полиции Афганистана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гражданка США, помещенная в Афганистане под стражу в феврале за нелегальное использование дрона, была освобождена в результате международного переговорного процесса, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
В феврале информационный портал Ariana news сообщал, что министерство внутренних дел Афганистана подтвердило арест трех иностранцев - двух подданных Великобритании и гражданина США.
«
"Американка, которая несколько недель удерживалась "Талибаном" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.) в Афганистане, была освобождена из-под стражи", - пишет агентство.
Отмечается, что Фэй Дейл Холл, задержанная в феврале по обвинению в использовании дрона без разрешения, была освобождена в четверг в рамках сделки, в заключении которой принимали участие переговорщики из Катара. Вскоре она должна отправиться домой.
Таким образом, всего с января из заключения в Афганистане освободили четырех граждан США, включая Холл.
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23 февраля, 18:46
 
В миреАфганистанСШАВеликобританияТалибанООН
 
 
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