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ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/aerodrom-2008110248.html
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине
Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, цеху сборки, местам хранения БПЛА, средства ПВО сбили бомбу JDAM,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:52:00+03:00
2025-03-29T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, цеху сборки, местам хранения БПЛА, средства ПВО сбили бомбу JDAM, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотника.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и цех сборки беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель
Истребитель - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, цеху сборки, местам хранения БПЛА, средства ПВО сбили бомбу JDAM, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотника.
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