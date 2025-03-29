https://ria.ru/20250329/aerodrom-2008110248.html

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине - РИА Новости, 29.03.2025

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, цеху сборки, местам хранения БПЛА, средства ПВО сбили бомбу JDAM,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:52:00+03:00

2025-03-29T12:52:00+03:00

2025-03-29T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_947fd6da763c67baf825eb719bf6ffc8.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, цеху сборки, местам хранения БПЛА, средства ПВО сбили бомбу JDAM, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотника.

https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша