Рейтинг@Mail.ru
В Московский зоопарк прибыли более тридцати ядовитых змей из ЮАР - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 28.03.2025 (обновлено: 18:05 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zoopark-2007854031.html
В Московский зоопарк прибыли более тридцати ядовитых змей из ЮАР
В Московский зоопарк прибыли более тридцати ядовитых змей из ЮАР - РИА Новости, 28.03.2025
В Московский зоопарк прибыли более тридцати ядовитых змей из ЮАР
Более тридцати ядовитых змей из ЮАР прибыли в Московский зоопарк, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T07:41:00+03:00
2025-03-28T18:05:00+03:00
юар
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008018686_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_04925a1c899e0e847f5be12ba29f2718.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более тридцати ядовитых змей из ЮАР прибыли в Московский зоопарк, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "В феврале в Московский зоопарк из ЮАР приехало 38 ядовитых змей. Среди них - черная и зеленая мамба, щитковая кобра, бумсланги. Некоторые виды в Московском зоопарке впервые: кротовая змея, коралловый аспид и два вида африканских гадюк - хвостатая и южноафриканская горная гадюка", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что все змеи сейчас живут во внутренних помещениях Террариума под постоянным наблюдением зоологов, на экспозиции могут появиться только после успешной и подтвержденной адаптации. В числе первых змей, доступных для обозрения посетителями, рассматриваются черные и зеленые мамбы. "Все змеи получают тщательно разработанный рацион, сформированный с учетом особенностей конкретного вида. Их террариумы также сконструированы под каждую отдельную группу змей, чтобы предусмотреть их потребности в грунте, освещении, температуре, влажности и иных параметрах окружающей среды", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
https://ria.ru/20250327/alpaka-2007639225.html
https://ria.ru/20250325/ptentsy-2007102891.html
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008018686_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_c90e84fc947bbe50ca1025fbd8e59c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юар, светлана акулова, московский зоопарк
ЮАР, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московский зоопарк прибыли более тридцати ядовитых змей из ЮАР

В Московский зоопарк прибыли 38 ядовитых змей из ЮАР

© АГН "Москва" / пресс-служба Московского зоопаркаЯдовитые змеи из ЮАР прибыли в Московский зоопарк
Ядовитые змеи из ЮАР прибыли в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© АГН "Москва" / пресс-служба Московского зоопарка
Ядовитые змеи из ЮАР прибыли в Московский зоопарк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более тридцати ядовитых змей из ЮАР прибыли в Московский зоопарк, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"В феврале в Московский зоопарк из ЮАР приехало 38 ядовитых змей. Среди них - черная и зеленая мамба, щитковая кобра, бумсланги. Некоторые виды в Московском зоопарке впервые: кротовая змея, коралловый аспид и два вида африканских гадюк - хвостатая и южноафриканская горная гадюка", - рассказали в пресс-службе.
Белоснежному самцу альпаки из Московского зоопарка выбрали имя Зефир - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Альпаке из Московского зоопарка выбрали имя
27 марта, 11:29
В зоопарке отметили, что все змеи сейчас живут во внутренних помещениях Террариума под постоянным наблюдением зоологов, на экспозиции могут появиться только после успешной и подтвержденной адаптации. В числе первых змей, доступных для обозрения посетителями, рассматриваются черные и зеленые мамбы.
"Все змеи получают тщательно разработанный рацион, сформированный с учетом особенностей конкретного вида. Их террариумы также сконструированы под каждую отдельную группу змей, чтобы предусмотреть их потребности в грунте, освещении, температуре, влажности и иных параметрах окружающей среды", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В Московском зоопарке родились пять пингвинят - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана
25 марта, 09:09
 
ЮАРСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала