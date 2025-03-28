https://ria.ru/20250328/zoopark-2007854031.html

В Московский зоопарк прибыли более тридцати ядовитых змей из ЮАР

В Московский зоопарк прибыли более тридцати ядовитых змей из ЮАР - РИА Новости, 28.03.2025

В Московский зоопарк прибыли более тридцати ядовитых змей из ЮАР

Более тридцати ядовитых змей из ЮАР прибыли в Московский зоопарк, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:41:00+03:00

2025-03-28T07:41:00+03:00

2025-03-28T18:05:00+03:00

юар

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более тридцати ядовитых змей из ЮАР прибыли в Московский зоопарк, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "В феврале в Московский зоопарк из ЮАР приехало 38 ядовитых змей. Среди них - черная и зеленая мамба, щитковая кобра, бумсланги. Некоторые виды в Московском зоопарке впервые: кротовая змея, коралловый аспид и два вида африканских гадюк - хвостатая и южноафриканская горная гадюка", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что все змеи сейчас живут во внутренних помещениях Террариума под постоянным наблюдением зоологов, на экспозиции могут появиться только после успешной и подтвержденной адаптации. В числе первых змей, доступных для обозрения посетителями, рассматриваются черные и зеленые мамбы. "Все змеи получают тщательно разработанный рацион, сформированный с учетом особенностей конкретного вида. Их террариумы также сконструированы под каждую отдельную группу змей, чтобы предусмотреть их потребности в грунте, освещении, температуре, влажности и иных параметрах окружающей среды", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

https://ria.ru/20250327/alpaka-2007639225.html

https://ria.ru/20250325/ptentsy-2007102891.html

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юар, светлана акулова, московский зоопарк