С журналисткой Седухиной в момент правонарушения был шеф бюро Radio France
Шеф бюро Radio France Тронше был с Седухиной в момент правонарушения в Рязани
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Шеф бюро Radio France International Сильвио Тронше был вместе с привлеченной по статье КоАП РФ журналисткой радиостанции Анастасией Седухиной в момент совершения ею правонарушения - работы без аккредитации во время интервью в социальном фонде в Рязани в январе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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"В рязанскую полицию 23 января 2025 года поступил вызов о том, что в помещении соцфонда "Рука помощи" находятся иностранцы. Полицейские выявили, что это были иностранные журналисты - шеф-корреспондент французской радиокомпании Radio France International Сильвио Тронше и его переводчик и сокорреспондент Анастасия Седухина, у которой отсутствовала аккредитация МИД России", - сказал собеседник агентства.
Как свидетельствуют судебные документы в распоряжении РИА Новости, Седухину привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД РФ во время поездки в Рязань в январе.
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"Двадцать шестого марта Рязанский мировой суд привлек Седухину к административной ответственности, в суд она не явилась, хотя ее заранее уведомили о времени и месте проведения заседания в официальном порядке", - сообщил представитель правоохранительных органов.
По его словам, Седухина работает с бюро Radio France International с 2021 года. В 2022 году она готовила провокационный материал на тему СВО. В мае 2023 года она стала ведущей медиапроекта "Кедр.Медиа", признанного иноагентом.
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