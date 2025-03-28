https://ria.ru/20250328/zhurnalistka-2008031002.html

С журналисткой Седухиной в момент правонарушения был шеф бюро Radio France

С журналисткой Седухиной в момент правонарушения был шеф бюро Radio France - РИА Новости, 28.03.2025

С журналисткой Седухиной в момент правонарушения был шеф бюро Radio France

Шеф бюро Radio France International Сильвио Тронше был вместе с привлеченной по статье КоАП РФ журналисткой радиостанции Анастасией Седухиной в момент... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:07:00+03:00

2025-03-28T19:07:00+03:00

2025-03-28T19:07:00+03:00

россия

рязань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Шеф бюро Radio France International Сильвио Тронше был вместе с привлеченной по статье КоАП РФ журналисткой радиостанции Анастасией Седухиной в момент совершения ею правонарушения - работы без аккредитации во время интервью в социальном фонде в Рязани в январе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В рязанскую полицию 23 января 2025 года поступил вызов о том, что в помещении соцфонда "Рука помощи" находятся иностранцы. Полицейские выявили, что это были иностранные журналисты - шеф-корреспондент французской радиокомпании Radio France International Сильвио Тронше и его переводчик и сокорреспондент Анастасия Седухина, у которой отсутствовала аккредитация МИД России", - сказал собеседник агентства. Как свидетельствуют судебные документы в распоряжении РИА Новости, Седухину привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД РФ во время поездки в Рязань в январе. "Двадцать шестого марта Рязанский мировой суд привлек Седухину к административной ответственности, в суд она не явилась, хотя ее заранее уведомили о времени и месте проведения заседания в официальном порядке", - сообщил представитель правоохранительных органов. По его словам, Седухина работает с бюро Radio France International с 2021 года. В 2022 году она готовила провокационный материал на тему СВО. В мае 2023 года она стала ведущей медиапроекта "Кедр.Медиа", признанного иноагентом.

https://ria.ru/20250328/zhurnalistka-2008021766.html

https://ria.ru/20241126/zhurnalist-1985783347.html

россия

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рязань