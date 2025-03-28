Рейтинг@Mail.ru
С журналисткой Седухиной в момент правонарушения был шеф бюро Radio France - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/zhurnalistka-2008031002.html
С журналисткой Седухиной в момент правонарушения был шеф бюро Radio France
С журналисткой Седухиной в момент правонарушения был шеф бюро Radio France - РИА Новости, 28.03.2025
С журналисткой Седухиной в момент правонарушения был шеф бюро Radio France
Шеф бюро Radio France International Сильвио Тронше был вместе с привлеченной по статье КоАП РФ журналисткой радиостанции Анастасией Седухиной в момент... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:07:00+03:00
2025-03-28T19:07:00+03:00
россия
рязань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Шеф бюро Radio France International Сильвио Тронше был вместе с привлеченной по статье КоАП РФ журналисткой радиостанции Анастасией Седухиной в момент совершения ею правонарушения - работы без аккредитации во время интервью в социальном фонде в Рязани в январе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В рязанскую полицию 23 января 2025 года поступил вызов о том, что в помещении соцфонда "Рука помощи" находятся иностранцы. Полицейские выявили, что это были иностранные журналисты - шеф-корреспондент французской радиокомпании Radio France International Сильвио Тронше и его переводчик и сокорреспондент Анастасия Седухина, у которой отсутствовала аккредитация МИД России", - сказал собеседник агентства. Как свидетельствуют судебные документы в распоряжении РИА Новости, Седухину привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД РФ во время поездки в Рязань в январе. "Двадцать шестого марта Рязанский мировой суд привлек Седухину к административной ответственности, в суд она не явилась, хотя ее заранее уведомили о времени и месте проведения заседания в официальном порядке", - сообщил представитель правоохранительных органов. По его словам, Седухина работает с бюро Radio France International с 2021 года. В 2022 году она готовила провокационный материал на тему СВО. В мае 2023 года она стала ведущей медиапроекта "Кедр.Медиа", признанного иноагентом.
https://ria.ru/20250328/zhurnalistka-2008021766.html
https://ria.ru/20241126/zhurnalist-1985783347.html
россия
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рязань
Россия, Рязань
С журналисткой Седухиной в момент правонарушения был шеф бюро Radio France

Шеф бюро Radio France Тронше был с Седухиной в момент правонарушения в Рязани

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Шеф бюро Radio France International Сильвио Тронше был вместе с привлеченной по статье КоАП РФ журналисткой радиостанции Анастасией Седухиной в момент совершения ею правонарушения - работы без аккредитации во время интервью в социальном фонде в Рязани в январе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"В рязанскую полицию 23 января 2025 года поступил вызов о том, что в помещении соцфонда "Рука помощи" находятся иностранцы. Полицейские выявили, что это были иностранные журналисты - шеф-корреспондент французской радиокомпании Radio France International Сильвио Тронше и его переводчик и сокорреспондент Анастасия Седухина, у которой отсутствовала аккредитация МИД России", - сказал собеседник агентства.
Журналисты - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП
Вчера, 18:19
Как свидетельствуют судебные документы в распоряжении РИА Новости, Седухину привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД РФ во время поездки в Рязань в январе.
«
"Двадцать шестого марта Рязанский мировой суд привлек Седухину к административной ответственности, в суд она не явилась, хотя ее заранее уведомили о времени и месте проведения заседания в официальном порядке", - сообщил представитель правоохранительных органов.
По его словам, Седухина работает с бюро Radio France International с 2021 года. В 2022 году она готовила провокационный материал на тему СВО. В мае 2023 года она стала ведущей медиапроекта "Кедр.Медиа", признанного иноагентом.
Катрин Норрис Трент - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Курске заочно арестовали французскую журналистку
26 ноября 2024, 13:45
 
РоссияРязань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала