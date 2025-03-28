https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

Крупные землетрясения в мире в 2024-2025 годах

Крупные землетрясения в мире в 2024-2025 годах - РИА Новости, 28.03.2025

Крупные землетрясения в мире в 2024-2025 годах

28 марта землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:46:00+03:00

2025-03-28T13:46:00+03:00

2025-03-28T13:46:00+03:00

справки

в мире

землетрясение

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202528 марта землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона. По информации СМИ, между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр. Очевидцы сообщают также о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. По данным местных СМИ, землетрясение разрушило монастырь в городе Таунгу, в результате чего погибли пятеро детей-беженцев и послушник. В Бангкоке (Таиланд) из-за мощного землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений. По информации СМИ, по меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания. Ранее телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке. 12 марта в городе Ош на юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5. По данным министра чрезвычайных ситуаций республики Бообека Ажикеева, в регионе повреждения получили 25 жилых домов, один из которых признан аварийным и опасным для проживания, 12 школ, детский сад и семейный центр здоровья.15 феврале в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 1,3 км от села Бельтир Кош-Агачского района. Как сообщили в главке МЧС по Алтайскому краю, жителями ощущались толчки в Заринской, Бийской, Белокурихинской зонах и в Барнауле. По словам главы Республики Алтай Андрея Турчака, незначительные повреждения выявили на 60 социальных объектах – школах, детсадах, ФАПах, ДК. Несущие конструкции не повреждены, в основном речь идет о нарушениях штукатурного слоя.21 января на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4. Землетрясение произошло в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань. По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, очаг залегал на глубине 9,7 километра. В результате разгула стихии 26 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью. Больше всего от землетрясения пострадали район Наньси города Тайнань и город Дапу в уезде Цзяи, расположенные в юго-западной части острова. 7 января на территории округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг залегал на глубине 10 километров. После землетрясения было зафиксировано более 1,2 тысячи повторных подземных толчков, в том числе 33 подземных толчка магнитудой 3,0 и выше. В результате землетрясения 126 человек погибли, 61,5 тысячи человек пострадали. На восстановление пострадавших территорий в Тибетском автономном районе власти КНР выделили 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов), организационный отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая – 50 миллионов юаней (более 6,9 миллиона долларов). 2 января в уезде Юннин в Иньчуане (Китай) произошло землетрясение магнитудой 4,8, очаг залегал на глубине 10 километров, после чего в тот же день в районе городского подчинения Цзиньфэн произошло землетрясение магнитудой 4,6. В результате разгула стихии пострадали 6 человек. 4969 человек были признаны нуждающимися в переселении после ударов стихии. 202417 декабря у берегов тихоокеанского государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3. Землетрясение произошло в 16 километрах к северо-западу от столицы государства Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 55,6 километров. В результате которого погибли 14 человек, более 200 получили травмы. Городская инфраструктура получила серьезные повреждения.10 ноября на востоке Кубы с разницей в час произошли два землетрясения магнитудой 6 и 6,7. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 14 километров, второго – на глубине 17 километров. Разгул стихии привел к оползням, повреждениям жилых домов и линий электропередач.Утром 16 октября в провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9. Толчки ощущались в трех соседних провинциях. За основным толчком последовали 194 афтершока, самый мощный из них - магнитудой 3,3. По данным турецкого Минздрава, землетрясение затронуло 249 граждан в семи провинциях. 11 человек получили медпомощь. Утром 19 сентября в регентстве Бандунг (Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 4,9. Землетрясение вынудило 710 человек эвакуироваться, было повреждено 4638 зданий. Погиб один человек, 83 человека получили ранения. Общий ущерб от землетрясения оценивается в 25 миллионов долларов. В ночь на 13 августа на востоке города Хама (Сирия) было зафиксировано землетрясение мощностью 5,5 баллов по шкале Рихтера. Никто не погиб. Пострадали 65 человек. Троим понадобилось хирургическое вмешательство.8 августа мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья японского острова Кюсю в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана. Изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку. Землетрясение привело к временной остановке движения скоростных поездов. По данным японских СМИ, на Кюсю зафиксированы частичные разрушения домов и горной породы. Число пострадавших выросло до 13 человек.28 июня землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Перу. Землетрясение было зафиксировано в 00.36 по местному времени (08.36 мск). Эпицентр располагался в 54 километрах к юго-западу от города Каравели – столицы одноименной провинции Перу. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров. В результате землетрясения пострадали более 10 человек, ряду зданий был нанесен ущерб.18 июня землетрясения магнитудой 5 произошло в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави. По данным местных властей, четыре человека погибли, 120 пострадали. 27 апреля землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 151 километре к юго-западу от регентства Гарут в провинции Западная Ява. Угрозы цунами не было.По информации местного управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, четыре человека пострадали, более 40 домов и больница получили повреждения. 3 апреля у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения превысило 160. В результате землетрясения погибли 17 человек, более тысячи человек пострадали.В ночь на 23 января в странах Средней Азии и в Китае произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана.Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов. Позднее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана сообщила, что около 7.00 мск жители Алма-Аты снова ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая. По данным местных властей, после землетрясения за медицинской помощью обратились 44 человека.На северо-западе Китая землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района в 2.09 по местному времени (22 января 21.09 мск), очаг располагался на глубине 22 километра. К 8.20 сейсмологи зафиксировали 43 афтершока магнитудой выше 3 и максимальной магнитудой 5,3. Жертвами землетрясения стали человека, еще пятеро получили ранения. 1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила более 4 метров. При землетрясении погибли 245 человек. Число пострадавших составляет около 1,5 тысячи человек. Частично повреждены или полностью разрушены более 76,1 тысячи домов и почти 21 тысяча нежилых строений.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, землетрясение