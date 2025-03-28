Крупные землетрясения в мире в 2024-2025 годах
© AP Photo / Wason WanichakornМесто обрушения здания в Бангкоке
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Место обрушения здания в Бангкоке
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2025
28 марта землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона. По информации СМИ, между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр. Очевидцы сообщают также о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. По данным местных СМИ, землетрясение разрушило монастырь в городе Таунгу, в результате чего погибли пятеро детей-беженцев и послушник.
В Бангкоке (Таиланд) из-за мощного землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений. По информации СМИ, по меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания. Ранее телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке.
12 марта в городе Ош на юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5. По данным министра чрезвычайных ситуаций республики Бообека Ажикеева, в регионе повреждения получили 25 жилых домов, один из которых признан аварийным и опасным для проживания, 12 школ, детский сад и семейный центр здоровья.
15 феврале в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 1,3 км от села Бельтир Кош-Агачского района. Как сообщили в главке МЧС по Алтайскому краю, жителями ощущались толчки в Заринской, Бийской, Белокурихинской зонах и в Барнауле. По словам главы Республики Алтай Андрея Турчака, незначительные повреждения выявили на 60 социальных объектах – школах, детсадах, ФАПах, ДК. Несущие конструкции не повреждены, в основном речь идет о нарушениях штукатурного слоя.
21 января на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4. Землетрясение произошло в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань. По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, очаг залегал на глубине 9,7 километра. В результате разгула стихии 26 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью. Больше всего от землетрясения пострадали район Наньси города Тайнань и город Дапу в уезде Цзяи, расположенные в юго-западной части острова.
7 января на территории округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг залегал на глубине 10 километров. После землетрясения было зафиксировано более 1,2 тысячи повторных подземных толчков, в том числе 33 подземных толчка магнитудой 3,0 и выше. В результате землетрясения 126 человек погибли, 61,5 тысячи человек пострадали. На восстановление пострадавших территорий в Тибетском автономном районе власти КНР выделили 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов), организационный отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая – 50 миллионов юаней (более 6,9 миллиона долларов).
2 января в уезде Юннин в Иньчуане (Китай) произошло землетрясение магнитудой 4,8, очаг залегал на глубине 10 километров, после чего в тот же день в районе городского подчинения Цзиньфэн произошло землетрясение магнитудой 4,6. В результате разгула стихии пострадали 6 человек. 4969 человек были признаны нуждающимися в переселении после ударов стихии.
2024
17 декабря у берегов тихоокеанского государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3. Землетрясение произошло в 16 километрах к северо-западу от столицы государства Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 55,6 километров. В результате которого погибли 14 человек, более 200 получили травмы. Городская инфраструктура получила серьезные повреждения.
10 ноября на востоке Кубы с разницей в час произошли два землетрясения магнитудой 6 и 6,7. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 14 километров, второго – на глубине 17 километров. Разгул стихии привел к оползням, повреждениям жилых домов и линий электропередач.
Утром 16 октября в провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9. Толчки ощущались в трех соседних провинциях. За основным толчком последовали 194 афтершока, самый мощный из них - магнитудой 3,3. По данным турецкого Минздрава, землетрясение затронуло 249 граждан в семи провинциях. 11 человек получили медпомощь.
Утром 19 сентября в регентстве Бандунг (Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 4,9. Землетрясение вынудило 710 человек эвакуироваться, было повреждено 4638 зданий. Погиб один человек, 83 человека получили ранения. Общий ущерб от землетрясения оценивается в 25 миллионов долларов.
В ночь на 13 августа на востоке города Хама (Сирия) было зафиксировано землетрясение мощностью 5,5 баллов по шкале Рихтера. Никто не погиб. Пострадали 65 человек. Троим понадобилось хирургическое вмешательство.
8 августа мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья японского острова Кюсю в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана. Изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку. Землетрясение привело к временной остановке движения скоростных поездов. По данным японских СМИ, на Кюсю зафиксированы частичные разрушения домов и горной породы. Число пострадавших выросло до 13 человек.
28 июня землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Перу. Землетрясение было зафиксировано в 00.36 по местному времени (08.36 мск). Эпицентр располагался в 54 километрах к юго-западу от города Каравели – столицы одноименной провинции Перу. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров. В результате землетрясения пострадали более 10 человек, ряду зданий был нанесен ущерб.
18 июня землетрясения магнитудой 5 произошло в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави. По данным местных властей, четыре человека погибли, 120 пострадали.
27 апреля землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 151 километре к юго-западу от регентства Гарут в провинции Западная Ява. Угрозы цунами не было.
По информации местного управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, четыре человека пострадали, более 40 домов и больница получили повреждения.
3 апреля у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения превысило 160.
В результате землетрясения погибли 17 человек, более тысячи человек пострадали.
В ночь на 23 января в странах Средней Азии и в Китае произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов. Позднее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана сообщила, что около 7.00 мск жители Алма-Аты снова ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая. По данным местных властей, после землетрясения за медицинской помощью обратились 44 человека.
На северо-западе Китая землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района в 2.09 по местному времени (22 января 21.09 мск), очаг располагался на глубине 22 километра. К 8.20 сейсмологи зафиксировали 43 афтершока магнитудой выше 3 и максимальной магнитудой 5,3. Жертвами землетрясения стали человека, еще пятеро получили ранения.
1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила более 4 метров. При землетрясении погибли 245 человек. Число пострадавших составляет около 1,5 тысячи человек. Частично повреждены или полностью разрушены более 76,1 тысячи домов и почти 21 тысяча нежилых строений.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников