https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2008025970.html

Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием

Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием - РИА Новости, 28.03.2025

Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием

Власти Таиланда признали произошедшее в пятницу землетрясение, вызвавшее разрушения и гибель людей, крупномасштабным бедствием, говорится в специальном... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:40:00+03:00

2025-03-28T18:40:00+03:00

2025-03-28T19:26:00+03:00

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таиланд

землетрясение в мьянме и таиланде

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БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Власти Таиланда признали произошедшее в пятницу землетрясение, вызвавшее разрушения и гибель людей, крупномасштабным бедствием, говорится в специальном заявлении, подписанном министром внутренних дел страны Анутхином Чанвиракуном в качестве вновь назначенного главы Национального командного центра по преодолению последствий землетрясения."Уровень управления преодолением последствий землетрясения повысить до уровня крупномасштабного бедствия (Уровень 3) в соответствии с национальным планом предупреждения и преодоления последствий стихийных бедствий на 2021 – 2027 годы", - говорится в заявлении, в котором излагаются приказы, связанные с преодолением последствий произошедшего землетрясения.В соответствии с документом министр внутренних дел Таиланда назначается главой Национального командного центра по преодолению последствий землетрясения и принимает на себя задачи по исполнению правительственных решений по преодолению последствий бедствия, координации усилий всех участвующих в этой работе структур, подготовки докладов премьер-министру о ситуации и ходе работ, выработке рекомендаций для премьер-министра при принятии политических решений. Генеральный директор департамента предупреждения и преодоления последствий стихийных бедствий и катастроф Таиланда будет осуществлять помощь министру в выполнении его обязанностей по преодолению последствий землетрясения, говорится в заявлении.В документе также сообщается, что первоочередной задачей Национального командного центра во главе с министром внутренних дел является в настоящий момент всемерное и эффективное оказание помощи пострадавшим в результате землетрясения, а после стабилизации ситуации – всеобъемлющая и детальная оценка ущерба от землетрясения, в том числе в таких категориях, как число человеческих жертв, разрушенных жилищ, утраченных средств к существованию, поврежденной инфраструктуры коммунального хозяйства в целях обеспечения скорейшего возвращения населения к нормальной жизни.

https://ria.ru/20250328/myanma-2008013974.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде