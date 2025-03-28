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Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием - РИА Новости, 28.03.2025
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18:40 28.03.2025 (обновлено: 19:26 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2008025970.html
Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием
Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием - РИА Новости, 28.03.2025
Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием
Власти Таиланда признали произошедшее в пятницу землетрясение, вызвавшее разрушения и гибель людей, крупномасштабным бедствием, говорится в специальном... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:40:00+03:00
2025-03-28T19:26:00+03:00
в мире
таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
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БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Власти Таиланда признали произошедшее в пятницу землетрясение, вызвавшее разрушения и гибель людей, крупномасштабным бедствием, говорится в специальном заявлении, подписанном министром внутренних дел страны Анутхином Чанвиракуном в качестве вновь назначенного главы Национального командного центра по преодолению последствий землетрясения."Уровень управления преодолением последствий землетрясения повысить до уровня крупномасштабного бедствия (Уровень 3) в соответствии с национальным планом предупреждения и преодоления последствий стихийных бедствий на 2021 – 2027 годы", - говорится в заявлении, в котором излагаются приказы, связанные с преодолением последствий произошедшего землетрясения.В соответствии с документом министр внутренних дел Таиланда назначается главой Национального командного центра по преодолению последствий землетрясения и принимает на себя задачи по исполнению правительственных решений по преодолению последствий бедствия, координации усилий всех участвующих в этой работе структур, подготовки докладов премьер-министру о ситуации и ходе работ, выработке рекомендаций для премьер-министра при принятии политических решений. Генеральный директор департамента предупреждения и преодоления последствий стихийных бедствий и катастроф Таиланда будет осуществлять помощь министру в выполнении его обязанностей по преодолению последствий землетрясения, говорится в заявлении.В документе также сообщается, что первоочередной задачей Национального командного центра во главе с министром внутренних дел является в настоящий момент всемерное и эффективное оказание помощи пострадавшим в результате землетрясения, а после стабилизации ситуации – всеобъемлющая и детальная оценка ущерба от землетрясения, в том числе в таких категориях, как число человеческих жертв, разрушенных жилищ, утраченных средств к существованию, поврежденной инфраструктуры коммунального хозяйства в целях обеспечения скорейшего возвращения населения к нормальной жизни.
https://ria.ru/20250328/myanma-2008013974.html
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в мире, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием

Власти Таиланда признали произошедшее землетрясение крупномасштабным бедствием

© AP Photo / Sakchai LalitМесто обрушения здания в Бангкоке
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Место обрушения здания в Бангкоке
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БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Власти Таиланда признали произошедшее в пятницу землетрясение, вызвавшее разрушения и гибель людей, крупномасштабным бедствием, говорится в специальном заявлении, подписанном министром внутренних дел страны Анутхином Чанвиракуном в качестве вновь назначенного главы Национального командного центра по преодолению последствий землетрясения.
«
"Уровень управления преодолением последствий землетрясения повысить до уровня крупномасштабного бедствия (Уровень 3) в соответствии с национальным планом предупреждения и преодоления последствий стихийных бедствий на 2021 – 2027 годы", - говорится в заявлении, в котором излагаются приказы, связанные с преодолением последствий произошедшего землетрясения.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В соответствии с документом министр внутренних дел Таиланда назначается главой Национального командного центра по преодолению последствий землетрясения и принимает на себя задачи по исполнению правительственных решений по преодолению последствий бедствия, координации усилий всех участвующих в этой работе структур, подготовки докладов премьер-министру о ситуации и ходе работ, выработке рекомендаций для премьер-министра при принятии политических решений. Генеральный директор департамента предупреждения и преодоления последствий стихийных бедствий и катастроф Таиланда будет осуществлять помощь министру в выполнении его обязанностей по преодолению последствий землетрясения, говорится в заявлении.
В документе также сообщается, что первоочередной задачей Национального командного центра во главе с министром внутренних дел является в настоящий момент всемерное и эффективное оказание помощи пострадавшим в результате землетрясения, а после стабилизации ситуации – всеобъемлющая и детальная оценка ущерба от землетрясения, в том числе в таких категориях, как число человеческих жертв, разрушенных жилищ, утраченных средств к существованию, поврежденной инфраструктуры коммунального хозяйства в целях обеспечения скорейшего возвращения населения к нормальной жизни.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
В миреТаиландЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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