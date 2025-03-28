https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007911300.html

В Мьянме могут находиться самостоятельные туристы из России, заявили в АТОР

В Мьянме могут находиться самостоятельные туристы из России, заявили в АТОР - РИА Новости, 28.03.2025

В Мьянме могут находиться самостоятельные туристы из России, заявили в АТОР

Организованных туристов из России в Мьянме на данный момент нет, но там могут находиться самостоятельные туристы, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:41:00+03:00

2025-03-28T12:41:00+03:00

2025-03-28T12:50:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

ассоциация туроператоров россии (атор)

мьянма

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организованных туристов из России в Мьянме на данный момент нет, но там могут находиться самостоятельные туристы, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Местные СМИ сообщают о двух погибших в результате обрушения здания в Бангкоке."Сообщений об организованных туристах в Мьянме от туроператоров-членов АТОР на данный момент не поступало. Мьянма не входит в ТОП популярных направлений у путешественников из России, что не означает, что туристов там нет совсем. Просто это единичные визиты", - сообщили в ассоциации."По линии "Русского Экспресса" в настоящий момент туристов в Мьянме нет. Заездов в ближайшие даты также не планируется", - процитировали в сообщении слова представителя туроператора.Также в стране нет клиентов China Travel, как и у ITM Group. "У нас в Мьянме была большая группа, но они уже уехали", - привели в АТОР цитату пресс-службы ITM Group."Но также следует учитывать, что эпицентр землетрясения – в Мандалае. А туристы обычно отдыхают в Янгоне. Или, как добавили в Space Travel, в Нейпьидо", - добавили в ассоциации.

https://ria.ru/20250328/zemletrjasenie-2007913063.html

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землетрясение в мьянме и таиланде, ассоциация туроператоров россии (атор), мьянма, таиланд, россия, в мире