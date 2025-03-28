https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007903372.html

Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025

Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков.Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:08:00+03:00

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2025-03-28T12:08:00+03:00

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таиланд

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землетрясение в мьянме и таиланде

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Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков.Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих.Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7.

таиланд

мьянма

бангкок

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2025

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков. Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих. Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7. 2025-03-28T12:08 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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