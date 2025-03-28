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Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025
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12:08 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007903372.html
Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025
Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков.Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки... РИА Новости, 28.03.2025
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видео
таиланд
мьянма
бангкок
землетрясение в мьянме и таиланде
землетрясение
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Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков.Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих.Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7.
таиланд
мьянма
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков. Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих. Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7.
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видео, таиланд, мьянма, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде, землетрясение, видео
Видео, Таиланд, Мьянма, Бангкок, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Землетрясение
Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков.

Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих.
2025-03-28T12:08
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Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме

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Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков.

Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих.
Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7.
 
ВидеоТаиландМьянмаБангкокЗемлетрясение в Мьянме и ТаиландеЗемлетрясение
 
 
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