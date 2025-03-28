https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007893402.html

В Мьянме пострадавших при землетрясении везут в крупную больницу

В Мьянме пострадавших при землетрясении везут в крупную больницу - РИА Новости, 28.03.2025

В Мьянме пострадавших при землетрясении везут в крупную больницу

Множество пострадавших прибывают в крупную больницу столицы Мьянмы на фоне землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти. РИА Новости, 28.03.2025

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2025-03-28T11:35:00+03:00

2025-03-28T11:51:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

мьянма

таиланд

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Множество пострадавших прибывают в крупную больницу столицы Мьянмы на фоне землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти."Крупная больница в столице Мьянмы стала "зоной большого числа пострадавших" после землетрясения", - говорится в сообщении агентства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html

мьянма

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