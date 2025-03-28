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При обрушении здания в Бангкоке пострадали около 50 человек - РИА Новости, 28.03.2025
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11:33 28.03.2025 (обновлено: 11:45 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007892678.html
При обрушении здания в Бангкоке пострадали около 50 человек
При обрушении здания в Бангкоке пострадали около 50 человек - РИА Новости, 28.03.2025
При обрушении здания в Бангкоке пострадали около 50 человек
По меньше мере 50 человек получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке, один человек остается под обломками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:33:00+03:00
2025-03-28T11:45:00+03:00
землетрясение в мьянме и таиланде
бангкок
таиланд
в мире
мьянма
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньше мере 50 человек получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке, один человек остается под обломками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.Ранее телеканал Thai PBS сообщал, что один человек погиб, еще 43 пропали без вести при обрушении строящегося здания в Бангкоке."Один человек погиб и еще 50 пострадали после обрушения высотного строящегося здания в Бангкоке", - приводит телеканал данные властей Таиланда.По данным Национального института неотложной медицины Бангкока, под завалами остается один человек.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке.
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Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке
Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке
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землетрясение в мьянме и таиланде, бангкок, таиланд, в мире, мьянма
Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Бангкок, Таиланд, В мире, Мьянма
При обрушении здания в Бангкоке пострадали около 50 человек

При обрушении здания в Бангкоке из-за землетрясения пострадали около 50 человек

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньше мере 50 человек получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке, один человек остается под обломками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее телеканал Thai PBS сообщал, что один человек погиб, еще 43 пропали без вести при обрушении строящегося здания в Бангкоке.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения
Вчера, 11:12
"Один человек погиб и еще 50 пострадали после обрушения высотного строящегося здания в Бангкоке", - приводит телеканал данные властей Таиланда.
По данным Национального института неотложной медицины Бангкока, под завалами остается один человек.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
Землетрясение в Мьянме и ТаиландеБангкокТаиландВ миреМьянма
 
 
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