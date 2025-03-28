https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007892678.html

При обрушении здания в Бангкоке пострадали около 50 человек

При обрушении здания в Бангкоке пострадали около 50 человек - РИА Новости, 28.03.2025

При обрушении здания в Бангкоке пострадали около 50 человек

По меньше мере 50 человек получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке, один человек остается под обломками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:33:00+03:00

2025-03-28T11:33:00+03:00

2025-03-28T11:45:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньше мере 50 человек получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке, один человек остается под обломками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.Ранее телеканал Thai PBS сообщал, что один человек погиб, еще 43 пропали без вести при обрушении строящегося здания в Бангкоке."Один человек погиб и еще 50 пострадали после обрушения высотного строящегося здания в Бангкоке", - приводит телеканал данные властей Таиланда.По данным Национального института неотложной медицины Бангкока, под завалами остается один человек.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html

бангкок

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Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке 2025-03-28T11:33 true PT0M20S

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землетрясение в мьянме и таиланде, бангкок, таиланд, в мире, мьянма