https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html

В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения

В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025

В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения

Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти. РИА Новости, 28.03.2025

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таиланд

бангкок

мьянма

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти."Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение в Бангкоке", - пишет агентство.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

https://ria.ru/20250328/ran-2007888507.html

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бангкок

мьянма

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таиланд, бангкок, мьянма, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде