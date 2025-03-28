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В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025
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11:12 28.03.2025 (обновлено: 11:16 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html
В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения
В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025
В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения
Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти. РИА Новости, 28.03.2025
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таиланд
бангкок
мьянма
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти."Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение в Бангкоке", - пишет агентство.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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таиланд
бангкок
мьянма
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Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке
Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке приводят в соцсетях
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таиланд, бангкок, мьянма, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде
Таиланд, Бангкок, Мьянма, В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения

В Бангкоке объявили ЧП после сильного землетрясения

© AP Photo / Sakchai LalitМесто обрушения здания в Бангкоке
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Место обрушения здания в Бангкоке
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.
"Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение в Бангкоке", - пишет агентство.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Последствия землетрясения в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В РАН оценили силу землетрясения в Юго-Восточной Азии
Вчера, 11:15
 
ТаиландБангкокМьянмаВ миреЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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