https://ria.ru/20250328/zemletrjasenie-2007903210.html

Землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, пишет AP

Землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, пишет AP - РИА Новости, 28.03.2025

Землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, пишет AP

Мощное землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на департамент по предупреждению стихийных... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:07:00+03:00

2025-03-28T12:07:00+03:00

2025-03-28T12:08:00+03:00

в мире

таиланд

мьянма

бангкок

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мощное землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на департамент по предупреждению стихийных бедствий Таиланда. "Землетрясение ощущалось практически во всех регионах страны", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на департамент. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения, сообщило агентство Франс Пресс.

https://ria.ru/20250328/bangkok-2007877731.html

таиланд

мьянма

бангкок

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в мире, таиланд, мьянма, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде