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Землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, пишет AP - РИА Новости, 28.03.2025
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12:07 28.03.2025 (обновлено: 12:08 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zemletrjasenie-2007903210.html
Землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, пишет AP
Землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, пишет AP - РИА Новости, 28.03.2025
Землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, пишет AP
Мощное землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на департамент по предупреждению стихийных... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:07:00+03:00
2025-03-28T12:08:00+03:00
в мире
таиланд
мьянма
бангкок
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мощное землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на департамент по предупреждению стихийных бедствий Таиланда. "Землетрясение ощущалось практически во всех регионах страны", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на департамент. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения, сообщило агентство Франс Пресс.
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в мире, таиланд, мьянма, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Таиланд, Мьянма, Бангкок, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, пишет AP

AP: мощное землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда

© AP Photo / Sakchai LalitМесто обрушения здания в Бангкоке
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Место обрушения здания в Бангкоке
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мощное землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на департамент по предупреждению стихийных бедствий Таиланда.
"Землетрясение ощущалось практически во всех регионах страны", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на департамент.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения, сообщило агентство Франс Пресс.
Люди во время землетрясения в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Бангкоке из-за землетрясения эвакуируют высотные здания
Вчера, 10:51
 
В миреТаиландМьянмаБангкокЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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