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Зеленский дерзко высказался в адрес США
Зеленский дерзко высказался в адрес США - РИА Новости, 28.03.2025
Зеленский дерзко высказался в адрес США
Украина не будет считать предоставленную Соединенными Штатами военную помощь долгом, как подразумевается в новом проекте соглашения с Вашингтоном по полезным... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина не будет считать предоставленную Соединенными Штатами военную помощь долгом, как подразумевается в новом проекте соглашения с Вашингтоном по полезным ископаемым, заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит издание "Страна.ua"."Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", — сказал он.Ранее глава киевского режима заявлял, что Украина отказывается признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. По его словам, Украина якобы получала помощь от Штатов в виде гранта.В пятницу украинское издание "Европейская правда" сообщило, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. По данным издания, этот документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.Ранее президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения предыдущего варианта соглашения требовал от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".
https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
Зеленский дерзко высказался в адрес США
Зеленский отказался признавать американскую военную помощь долгом