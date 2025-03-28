Зеленский не смог объяснить, с кем готов вести переговоры в Москве
Зеленский не смог объяснить, с кем Украина готова вести мирные переговоры в РФ
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу во время брифинга так и не смог назвать, с кем именного Киев готов вести мирные переговоры в России.
Ранее в пятницу Зеленский сделал ряд резких заявлений о России и россиянах, назвав их "динозаврами", которые хотят съесть украинцев, и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский подчеркнул, что ненависть к русским помогает ему сохранять мотивацию в условиях конфликта.
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"Я думаю, что в принципе мы бы согласились говорить не с ним (с президентом России Владимиром Путиным - ред.), с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что если есть люди в России, есть бизнесы, и у них есть много разных регионов, включая серьезные направления бизнеса. Я думаю, что мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона.
Он добавил, что это, в частности, могут быть представители бизнеса, готовые идти в оппозицию.
Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.