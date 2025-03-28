В Зеленограде мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы
В Зеленограде мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы из автомата
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы из автомата Калашникова в Зеленограде, ему предъявлено обвинение, сообщает столичный СК в Telegram-канале.
"В Зеленограде мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство матери бывшей сожительницы... Следственным отделом по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления СК России по Москве расследуется уголовное по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, в понедельник мужчина, желая убить мать бывшей сожительницы, отключил от электроснабжения ее квартиру и стал ждать, пока она выйдет в коридор. После этого на лестничную клетку вышла дочь женщины, которую он оттолкнул и зашел в квартиру, затем мужчина направил автомат Калашникова АК-74 в сторону потерпевшей и нажал на спусковой крючок. Однако довести до конца задуманное он не смог по независящим от него обстоятельствам - выстрел не произошел ввиду осечки.
В ведомстве добавили, что фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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