https://ria.ru/20250328/zelenograd-2007859989.html

В Зеленограде мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы

В Зеленограде мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы - РИА Новости, 28.03.2025

В Зеленограде мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы

Мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы из автомата Калашникова в Зеленограде, ему предъявлено обвинение, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:57:00+03:00

2025-03-28T08:57:00+03:00

2025-03-28T08:57:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы из автомата Калашникова в Зеленограде, ему предъявлено обвинение, сообщает столичный СК в Telegram-канале. "В Зеленограде мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство матери бывшей сожительницы... Следственным отделом по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления СК России по Москве расследуется уголовное по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, в понедельник мужчина, желая убить мать бывшей сожительницы, отключил от электроснабжения ее квартиру и стал ждать, пока она выйдет в коридор. После этого на лестничную клетку вышла дочь женщины, которую он оттолкнул и зашел в квартиру, затем мужчина направил автомат Калашникова АК-74 в сторону потерпевшей и нажал на спусковой крючок. Однако довести до конца задуманное он не смог по независящим от него обстоятельствам - выстрел не произошел ввиду осечки. В ведомстве добавили, что фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250326/ubiystvo-2007504606.html

https://ria.ru/20241114/sud-1983840251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, жилье, россия, зеленоград, москва, следственный комитет россии (ск рф), ак-74