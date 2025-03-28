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Трагическая судьба звезды фильма "Тени исчезают в полдень" - РИА Новости, 28.03.2025
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09:00 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/zavyalova-2007724192.html
Трагическая судьба звезды фильма "Тени исчезают в полдень"
Трагическая судьба звезды фильма "Тени исчезают в полдень" - РИА Новости, 28.03.2025
Трагическая судьба звезды фильма "Тени исчезают в полдень"
На долю актрисы Александры Завьяловой, так ярко сыгравшей роль Пистимеи Морозовой в телесериале "Тени исчезают в полдень", выпала нелёгкая судьба. Звезду... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:00:00+03:00
2025-03-28T09:00:00+03:00
сосновский район
тамбовская область
ленинград
александр завьялов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На долю актрисы Александры Завьяловой, так ярко сыгравшей роль Пистимеи Морозовой в телесериале "Тени исчезают в полдень", выпала нелёгкая судьба. Звезду киноэкрана долгое время считали неблагонадёжной, переживания довели ее до психиатрической больницы, а смерть была очень страшной. Что произошло на самом деле?Восходящая звезда на страницах американского журналаРодилась будущая звезда 4 февраля 1936 года в селе Титовка Сосновского района Тамбовской области.В 1958 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, после около года проработала в Брестском драматическом театре.Затем последовали работы в кино в фильме "Люди на мосту", лирической комедии "Алёшкина любовь", мелодрама "Ждите писем". Актриса понравилась режиссёрам, и предложения о съёмках поступают одно за другим.В 1961 году фотограф Филипп Халсман решил снять самых знаменитых людей Советского Союза, и его выбор пал на восходящую звезду советского кинематографа Александру Завьялову. Так фотография актрисы попала на страницы американского журнала "Лайф", где красуются только самые известные люди планеты.Роль, прославившая на весь Советский СоюзНо по-настоящему знаменитой на весь Советский Союз Александру сделала работа в фильме "Тени исчезают в полдень". Актрисе досталась одна из главных ролей Серафимы Клычковой (Пистимеи Морозовой) — роковой красавицы, бывшей богачки, люто ненавидящей советскую власть.Для Завьяловой это была по-настоящему сложная роль, с которой она блестяще справилась. Съёмки продолжались целых три года.Артистка начинала играть молодую 17-летнюю девушку, а в последней серии по сценарию она представала перед зрителем в образе злобной старухи в возрасте 70 лет. Роль стала звёздным часом Завьяловой.Запретная любовь с американским миллионеромВ 1963 году Александра Завьялова выходит замуж за художника Дмитрия Бучкина и переезжает в Ленинград. У супругов рождается дочь Татьяна.А в 1964 году брак даёт трещину. Актриса познакомилась с 50-летним американским бизнесменом, владельцем крупной судоходной компании, у неё вспыхнул бурный роман, который, правда, продлился совсем недолго.КГБ заподозрило американца в шпионаже и, объявив его персоной нон грата, предложило ему покинуть СССР. Завьялова не стала скрывать свою связь с американцем от мужа, и пара развелась.Через год она стала встречаться с режиссёром Резо Эсадзе. Их роман продлился несколько лет, но, по словам Завьяловой, причиной разрыва стали ревность и деспотизм горячего кавказца.Позже актриса родила сына Петю от человека, имя которого никогда не называла."Детей пожалейте!" — кричала она врачамПосле звёздной в фильме "Тени исчезают в полдень" актрису перестали снимать. В кулуарах киностудий ходили слухи, что Завьялова не получает роли из-за любовной связи с иностранцем или вовсе "перешла дорогу кому-то влиятельному".Отсутствие ролей привела актрису к затяжной депрессии и нервному срыву. Завьялова попадает в психиатрическую лечебницу."Однажды в 1975 году ночью раздался звонок: "Откройте, врачи. Нужна ваша помощь... Это сейчас всюду металлические двери, переговорные устройства. А тогда времена были другие, добрые, - рассказывала Завьялова. - А уж тем более когда "врачи" просят о помощи - как было не открыть дверь? В квартиру вломились двое в белых халатах, заломили мне руки и поволокли вниз по лестнице. Я кричала: "Детей пожалейте!" В квартире оставались 12-летняя дочь и сын, еще грудной… Что им было до детей, извергам, выполняющим чью-то команду..."Спустя два месяца актриса вернулась домой, но за это время дочь Татьяну забрал к себе ее отец."Был пьян. Ударил ножом мать. Больше ничего не помню"К несчастью, лечение не дало стабильного результата. У Завьяловой то и дело случались рецидивы, и ее несколько раз отправляли в психиатрическую клинику. На проблемы с карьерой наслаивались тяжелые отношения с собственным сыном Петром, который пристрастился к алкоголю.Из-за пагубной привычки сына в доме постоянно вспыхивали ссоры, одна из которых закончилась трагически. 3 февраля 2016-го, накануне 80-летия, актрису обнаружили мертвой с ножевым ранением. Сын во всем признался: "Был пьян. Возникла ссора. Ударил ножом мать. Больше ничего не помню". Петра признали виновным и осудили на 8 лет колонии строгого режима.Сестра не отказалась от брата. Татьяна Дмитриевна ему помогала, отправляя в колонию деньги и все необходимое.
сосновский район
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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сосновский район, тамбовская область, ленинград, александр завьялов
Сосновский район, Тамбовская область, Ленинград, Александр Завьялов

Трагическая судьба звезды фильма "Тени исчезают в полдень"

© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкАлександра Завьялова
Александра Завьялова - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На долю актрисы Александры Завьяловой, так ярко сыгравшей роль Пистимеи Морозовой в телесериале "Тени исчезают в полдень", выпала нелёгкая судьба. Звезду киноэкрана долгое время считали неблагонадёжной, переживания довели ее до психиатрической больницы, а смерть была очень страшной. Что произошло на самом деле?

Восходящая звезда на страницах американского журнала

Родилась будущая звезда 4 февраля 1936 года в селе Титовка Сосновского района Тамбовской области.
В 1958 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, после около года проработала в Брестском драматическом театре.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександра Завьялова и Алексей Грибов в фильме "Алешкина любовь"
Александра Завьялова и Алексей Грибов в фильме Алешкина любовь - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
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Александра Завьялова и Алексей Грибов в фильме "Алешкина любовь"
Затем последовали работы в кино в фильме "Люди на мосту", лирической комедии "Алёшкина любовь", мелодрама "Ждите писем". Актриса понравилась режиссёрам, и предложения о съёмках поступают одно за другим.
В 1961 году фотограф Филипп Халсман решил снять самых знаменитых людей Советского Союза, и его выбор пал на восходящую звезду советского кинематографа Александру Завьялову. Так фотография актрисы попала на страницы американского журнала "Лайф", где красуются только самые известные люди планеты.

Роль, прославившая на весь Советский Союз

Но по-настоящему знаменитой на весь Советский Союз Александру сделала работа в фильме "Тени исчезают в полдень". Актрисе досталась одна из главных ролей Серафимы Клычковой (Пистимеи Морозовой) — роковой красавицы, бывшей богачки, люто ненавидящей советскую власть.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Александра Завьялова в фильме "Тени исчезают в полдень"
Актриса Александра Завьялова в фильме Тени исчезают в полдень - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Актриса Александра Завьялова в фильме "Тени исчезают в полдень"
Для Завьяловой это была по-настоящему сложная роль, с которой она блестяще справилась. Съёмки продолжались целых три года.
Артистка начинала играть молодую 17-летнюю девушку, а в последней серии по сценарию она представала перед зрителем в образе злобной старухи в возрасте 70 лет. Роль стала звёздным часом Завьяловой.

Запретная любовь с американским миллионером

В 1963 году Александра Завьялова выходит замуж за художника Дмитрия Бучкина и переезжает в Ленинград. У супругов рождается дочь Татьяна.
© РИА Новости / Родькин | Перейти в медиабанкАлександра Завьялова и Василий Меркурьев в фильме "Люди на мосту"
Александра Завьялова и Василий Меркурьев в фильме Люди на мосту - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Родькин
Перейти в медиабанк
Александра Завьялова и Василий Меркурьев в фильме "Люди на мосту"
А в 1964 году брак даёт трещину. Актриса познакомилась с 50-летним американским бизнесменом, владельцем крупной судоходной компании, у неё вспыхнул бурный роман, который, правда, продлился совсем недолго.
КГБ заподозрило американца в шпионаже и, объявив его персоной нон грата, предложило ему покинуть СССР. Завьялова не стала скрывать свою связь с американцем от мужа, и пара развелась.
© РИА Новости / Родькин | Перейти в медиабанкАлександра Завьялова в фильме "Люди на мосту"
Александра Завьялова в фильме Люди на мосту - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Родькин
Перейти в медиабанк
Александра Завьялова в фильме "Люди на мосту"
Через год она стала встречаться с режиссёром Резо Эсадзе. Их роман продлился несколько лет, но, по словам Завьяловой, причиной разрыва стали ревность и деспотизм горячего кавказца.
Позже актриса родила сына Петю от человека, имя которого никогда не называла.

"Детей пожалейте!" — кричала она врачам

После звёздной в фильме "Тени исчезают в полдень" актрису перестали снимать. В кулуарах киностудий ходили слухи, что Завьялова не получает роли из-за любовной связи с иностранцем или вовсе "перешла дорогу кому-то влиятельному".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПавел Кадочников, Александра Завьялова и Эдуард Бредун в фильме "Хлеб и розы"
Павел Кадочников, Александра Завьялова и Эдуард Бредун в фильме Хлеб и розы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Павел Кадочников, Александра Завьялова и Эдуард Бредун в фильме "Хлеб и розы"
Отсутствие ролей привела актрису к затяжной депрессии и нервному срыву. Завьялова попадает в психиатрическую лечебницу.
"Однажды в 1975 году ночью раздался звонок: "Откройте, врачи. Нужна ваша помощь... Это сейчас всюду металлические двери, переговорные устройства. А тогда времена были другие, добрые, - рассказывала Завьялова. - А уж тем более когда "врачи" просят о помощи - как было не открыть дверь? В квартиру вломились двое в белых халатах, заломили мне руки и поволокли вниз по лестнице. Я кричала: "Детей пожалейте!" В квартире оставались 12-летняя дочь и сын, еще грудной… Что им было до детей, извергам, выполняющим чью-то команду..."
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександра Завьялова и Петр Глебов в кинофильме "Одиночество"
Александра Завьялова и Петр Глебов в кинофильме Одиночество - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александра Завьялова и Петр Глебов в кинофильме "Одиночество"
Спустя два месяца актриса вернулась домой, но за это время дочь Татьяну забрал к себе ее отец.

"Был пьян. Ударил ножом мать. Больше ничего не помню"

К несчастью, лечение не дало стабильного результата. У Завьяловой то и дело случались рецидивы, и ее несколько раз отправляли в психиатрическую клинику. На проблемы с карьерой наслаивались тяжелые отношения с собственным сыном Петром, который пристрастился к алкоголю.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександра Завьялова в фильме "Алешкина любовь"
Александра Завьялова в фильме Алешкина любовь - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александра Завьялова в фильме "Алешкина любовь"
Из-за пагубной привычки сына в доме постоянно вспыхивали ссоры, одна из которых закончилась трагически. 3 февраля 2016-го, накануне 80-летия, актрису обнаружили мертвой с ножевым ранением.
Сын во всем признался: "Был пьян. Возникла ссора. Ударил ножом мать. Больше ничего не помню". Петра признали виновным и осудили на 8 лет колонии строгого режима.
© РИА Новости / Кирилл ЧулковСын актрисы Александры Завьяловой, обвиняемый в ее убийстве, в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга
Сын актрисы Александры Завьяловой, обвиняемый в ее убийстве, в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Сын актрисы Александры Завьяловой, обвиняемый в ее убийстве, в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга
Сестра не отказалась от брата. Татьяна Дмитриевна ему помогала, отправляя в колонию деньги и все необходимое.
 
Сосновский районТамбовская областьЛенинградАлександр Завьялов
 
 
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