Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/zato-2007836467.html
Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО
Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО
Минимум по десять миллиардов рублей в год будут выделять на развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) с учетом перспектив увеличения... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:31:00+03:00
2025-03-28T02:31:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90489/97/904899770_0:217:2200:1455_1920x0_80_0_0_11fd46a2470b4932363fbb91ed85aa0c.jpg
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Минимум по десять миллиардов рублей в год будут выделять на развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) с учетом перспектив увеличения там численности военных в ближайшие годы, сообщил президент России Владимир Путин. "Я сегодня дал указание правительству и министерству финансов, они, конечно, приняли к исполнению. Мы будем в таком же объеме средства выделять на ближайшие годы (на развитие ЗАТО - ред.), минимум по десять миллиардов рублей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007835771.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90489/97/904899770_69:0:2200:1598_1920x0_80_0_0_e562c81c01f8f550a8350d990248a172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО

Путин: на развитие ЗАТО выделят минимум по десять миллиардов рублей в год

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Минимум по десять миллиардов рублей в год будут выделять на развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) с учетом перспектив увеличения там численности военных в ближайшие годы, сообщил президент России Владимир Путин.
"Я сегодня дал указание правительству и министерству финансов, они, конечно, приняли к исполнению. Мы будем в таком же объеме средства выделять на ближайшие годы (на развитие ЗАТО - ред.), минимум по десять миллиардов рублей", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Безопасность России должна быть обеспечена на перспективу, заявил Путин
02:22
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала