https://ria.ru/20250328/zato-2007836467.html
Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО
Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО
Минимум по десять миллиардов рублей в год будут выделять на развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) с учетом перспектив увеличения... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:31:00+03:00
2025-03-28T02:31:00+03:00
2025-03-28T02:31:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Минимум по десять миллиардов рублей в год будут выделять на развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) с учетом перспектив увеличения там численности военных в ближайшие годы, сообщил президент России Владимир Путин. "Я сегодня дал указание правительству и министерству финансов, они, конечно, приняли к исполнению. Мы будем в таком же объеме средства выделять на ближайшие годы (на развитие ЗАТО - ред.), минимум по десять миллиардов рублей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007835771.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО
Путин: на развитие ЗАТО выделят минимум по десять миллиардов рублей в год