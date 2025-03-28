https://ria.ru/20250328/zato-2007836467.html

Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО

Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал, сколько денег выделят на развитие ЗАТО

Минимум по десять миллиардов рублей в год будут выделять на развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) с учетом перспектив увеличения... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:31:00+03:00

2025-03-28T02:31:00+03:00

2025-03-28T02:31:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Минимум по десять миллиардов рублей в год будут выделять на развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) с учетом перспектив увеличения там численности военных в ближайшие годы, сообщил президент России Владимир Путин. "Я сегодня дал указание правительству и министерству финансов, они, конечно, приняли к исполнению. Мы будем в таком же объеме средства выделять на ближайшие годы (на развитие ЗАТО - ред.), минимум по десять миллиардов рублей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250328/putin-2007835771.html

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экономика, россия, владимир путин